За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кодексі про адміністративні правопорушення та Кримінальному процесуальному кодексі будуть підвищені покарання за ухилення від явки до суду. Зокрема грошове стягнення для підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, який не з’явився без поважних причин на виклик суду зможе сягати до 12 тисяч грн.

Також суд імперативно зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності, тобто, перед КДКП та КДКА.

Відповідний законопроект 11387 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом Верховна Рада 3 серпня прийняла в цілому як закон.

«Судово-юридична газета» проаналізувала фінальну редакцію цього законопроекту.

Так, у статті 185-3 КУпАП, яка передбачає відповідальність за прояв неповаги до суду або КСУ будуть підвищені штрафи.

Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил – каратиметься штрафом від 1700 до 3 400 грн. Ті самі діяння, вчинені повторно протягом року після накладення стягнення – до 6 800 грн.

Злісне ухилення експерта, спеціаліста, перекладача від явки в суд – каратиметься штрафом від 1700 до 3 400 грн.

Неповага до Конституційного Суду України буде каратися штрафом від 3400 грн до 6 800 грн.

У Кримінальному процесуальному кодексі у ч. 1 статті 139 буде збільшено грошове стягнення за неприбуття на виклик.

Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 1514 грн до 3028 грн – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора (наразі від 757 грн до 1514 грн)

– у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора (наразі від 757 грн до 1514 грн) від 3028 грн до 12112 грн – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду (зараз 1514 – 6056 грн).

Ч. 3 ст. 314 КПК, яка регулює питання підготовчого судового засідання, пропонується доповнити новою нормою, відповідно до якої неприбуття у підготовче судове засідання прокурора, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання, не перешкоджає вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, крім випадків, передбачених законодавством.

У ч. 3 ст. 315 КПК, яка регулює вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, буде передбачено, що учасники судового провадження, які не брали участі в підготовчому судовому засіданні, мають право заявити клопотання, передбачені пунктом 4 ч. 2 цієї статті (тобто, про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; витребування певних речей чи документів; здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні), що мають бути розглянуті судом до початку судового розгляду.

В статті 324 КПК (наслідки неприбуття прокурора і захисника) буде посилена норма про відповідальність.

Так, наразі вона передбачає, що якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Законодавці пропонують встановити, що суд не просто «порушує», а «суд зобов’язаний порушити».

Отже, якщо причина неприбуття є неповажною, суд буде зобов’язаний порушити питання про відповідальність прокурора або адвоката перед КДКП чи КДКА.

Також в іншій редакції буде викладена ч. 2 ст. 324, яка зараз передбачає, що разі неможливості подальшої участі прокурора в судовому провадженні він замінюється іншим у порядку, передбаченому статтею 37 КПК.

Відповідно до змін у разі повторного неприбуття без поважних причин у судове засідання прокурора, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, суд не пізніше 72 годин повідомляє про випадок повторної неявки такого прокурора відповідного керівника органу прокуратури для вжиття заходів організаційного або дисциплінарного характеру, а також орган, що згідно із законом уповноважений притягати його до дисциплінарної відповідальності, для вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності. Якщо подальша участь прокурора в судовому провадженні неможлива, він замінюється іншим у порядку, передбаченому статтею 37 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.