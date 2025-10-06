Практика судів
Президент ветував закон про посилення штрафів за неявку до суду

13:02, 6 жовтня 2025
Законом пропонувалося зобов’язати суд порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.
Президент Володимир Зеленський ветував прийнятий парламентом як закон законопроект 11387 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом.

Цим законом пропонувалося у Кодексі про адміністративні правопорушення та Кримінальному процесуальному кодексі підвищити покарання за ухилення від явки до суду. Зокрема грошове стягнення для підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, який не з’явився без поважних причин на виклик суду змогло б сягати до 12 тисяч грн.

Також суд імперативно зобов’язували порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності, тобто, перед КДКП та КДКА.

Крім того, пропонувалося запровадити адміністративну відповідальність будь-якої посадової чи службової особи (крім Президента та суддів), у тому числі прем'єр-міністра, Головнокомандувача Збройних Сил, іншого військового керівництва, директора НАБУ, керівників інших органів правопорядку за неявку без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради.

Втім, Президент у вето вказав, що парламентський контроль за діяльністю уряду України, серед іншого, полягає у звітуванні, направленні депутатських запитів, прийнятті резолюції недовіри, здійсненні контролю у рамках діяльності Уповноваженого ВР з прав людини, Рахункової палати. А запропоновані новели не враховують політико-правову природу відповідальності уряду перед парламентом, а також обмеженість форм парламентського контролю конституційними нормами.

«Інститут політичної відповідальності розглядається як елемент механізму взаємовідносин між законодавчою та виконавчою гілками влади у визначенні і здійсненні основних напрямів політики та засобом відповідальності виконавчої влади перед законодавчою за неуспіх урядової політики.  Водночас цей інститут мав забезпечити стабільність уряду України, його незалежність від поточних змін політичної кон’юнктури у представницькому органі» – підкреслено у вето.

Доповідати дане питання у парламенті буде міністр юстиції Герман Галущенко.

Автор: Наталя Мамченко

