Ответственность за преступление агрессии должна достигать высших руководителей рф – Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что совершил рабочие визиты в Лондон и Гаагу, где были достигнуты конкретные договорённости о глубокой поддержке Украины международными партнёрами.
«Лондон и Гаага. Один месседж – ответственность за преступление агрессии должна достигать высших руководителей рф!
Завершил чрезвычайно насыщенные рабочие визиты в Лондон и Гаагу. Это были дни продуктивного сотрудничества, конкретных договорённостей и глубокой поддержки Украины нашими международными партнёрами.
1 октября, Лондон.
Имею честь встретиться с заместителем премьер-министра, министром юстиции, лордом-канцлером Дэвидом Лемми, а также с генеральным прокурором Англии и Уэльса, генеральным юрисконсультом Северной Ирландии Ричардом Хермером.
Главный вопрос – работа Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это одна из ключевых задач для меня как генерального прокурора: определять и передавать в Спецтрибунал соответствующие уголовные производства, доказательства и материалы. Наша задача – предоставить Трибуналу неопровержимые доказательства для начала расследования и последующего привлечения виновных к ответственности.
Отдельно обсудили вопрос экстрадиции. Это важное направление двустороннего сотрудничества в рамках Соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии. В частности, статья 6 этого соглашения предусматривает укрепление партнёрства в сфере правосудия и привлечения к ответственности за международные преступления.
2–3 октября, Гаага.
Работал в Нидерландах, где принял участие в Координационном совещании по деятельности Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) и в Консультативном форуме прокуроров ЕС.
Провёл ряд важных встреч:
– с президентом Евроюста Михаэлем Шмидом;
– с исполнительным директором Европола Катрин Де Болле;
– с генеральными прокурорами и их заместителями Румынии, Литвы, Польши, Эстонии, Латвии, Чехии, Испании;
– с руководством Международного уголовного суда.
Обсудили ключевые направления:
Конфискация активов. Проекты “Freeze and Seize” Task Force и операция OSCAR переводят сотрудничество с уровня санкций на уровень активного уголовного преследования и конфискации российских активов в Европе для поддержки Украины.
Обход санкций. Подчеркнул, что рф всё ещё получает из Европы товары двойного назначения для производства дронов и ракет – через третьи страны. А именно эти дроны уже неоднократно нарушали воздушное пространство государств ЕС в последние недели. Это – глобальная угроза, которую мы можем устранить только совместными усилиями.
Работа Международного центра по преследованию за преступление агрессии (ICPA). Есть результаты:
– сформирована структура отчёта о преступлении агрессии с описанием роли конкретных субъектов;
– ведётся системная аналитическая работа по сбору, сохранению и обобщению доказательств;
– создана платформа для обмена информацией между прокурорами и следователями разных стран;
– внедрена база CICED (Core International Crimes Evidence Database) – современный инструмент для безопасного хранения и анализа доказательств по преступлению агрессии, военным преступлениям, геноциду и преступлениям против человечности.
Все эти материалы станут базой для работы будущего Спецтрибунала.
Я благодарен всем нашим партнёрам за поддержку и солидарность.
У нас есть исторический долг доказать: никто не стоит выше закона.
Наш приоритет неизменен – привлечь к ответственности за преступление агрессии высшее руководство рф.
Приговор Трибунала для российского диктатора и его окружения станет мощным сигналом для всего мира: любая попытка нового нападения или реванша никогда не останется безнаказанной», – отметил Руслан Кравченко.
