Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф — Руслан Кравченко

13:44, 6 жовтня 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко підкреслив, що завдання – надати Трибуналу беззаперечні докази для початку розслідування і подальшого притягнення винних до відповідальності.
Відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф — Руслан Кравченко
Фото: Руслан Кравченко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що мав робочі візити до Лондона та Гааги, де досягнуті конкретні домовленості щодо глибокої підтримки України міжнародними партнерами.

«Лондон і Гаага. Один меседж – відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф!

Завершив надзвичайно насичені робочі візити до Лондона та Гааги. Це були дні продуктивної співпраці, конкретних домовленостей і глибокої підтримки України нашими міжнародними партнерами.

1 жовтня, Лондон.

Мав честь зустрітися із Заступником Прем’єр-міністра, Міністром юстиції, Лордом-канцлером Девідом Леммі, а також із Генеральним прокурором Англії та Уельсу, Генеральним юрисконсультом Північної Ірландії Річардом Хермером.

Головне питання – робота Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це одне з ключових завдань для мене як Генерального прокурора: визначати та передавати до Спецтрибуналу відповідні кримінальні провадження, докази та матеріали. Наше завдання – надати Трибуналу беззаперечні докази для початку розслідування і подальшого притягнення винних до відповідальності.

Окремо обговорили питання екстрадиції. Це важливий напрямок двосторонньої співпраці в рамках Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Зокрема, стаття 6 цієї Угоди передбачає зміцнення партнерства у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності за міжнародні злочини.

2–3 жовтня, Гаага.

Працював у Нідерландах, де взяв участь у Координаційній нараді з питань діяльності Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України (ICPA) та в Консультативному форумі прокурорів ЄС.

Провів низку важливих зустрічей:

– з Президентом Євроюсту Міхаелем Шмідом;

– з Виконавчою директоркою Європолу Катрін Де Боллє;

– з Генеральними прокурорами та їхніми заступниками Румунії, Литви, Польщі, Естонії, Латвії, Чехії, Іспанії;

– з керівництвом Міжнародного кримінального суду.

Обговорили ключові напрями:

Конфіскація активів. Проєкти “Freeze and Seize” Task Force та операція OSCAR переводять співпрацю з рівня санкцій на рівень активного кримінального переслідування і конфіскації російських активів у Європі для підтримки України.

Обхід санкцій. Підкреслив, що рф і досі отримує з Європи товари подвійного призначення для виробництва дронів та ракет – через треті країни. А саме ці дрони вже неодноразово порушували повітряний простір держав ЄС останніми тижнями. Це – глобальна загроза, яку ми можемо усунути лише спільними зусиллями.

Робота Міжнародного центру переслідування злочину агресії (ICPA). Результати є:

– сформовано структуру звіту про злочин агресії з описом ролі конкретних суб’єктів.

– ведеться системна аналітична робота зі збору, збереження та узагальнення доказів.

– створено платформу для обміну інформацією між прокурорами та слідчими різних країн.

– запроваджено базу CICED (Core International Crimes Evidence Database) – сучасний інструмент для безпечного зберігання та аналізу доказів щодо злочину агресії, воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людяності.

Усі ці матеріали стануть базою для роботи майбутнього Спецтрибуналу.

Я вдячний усім нашим партнерам за підтримку та солідарність.

Ми маємо історичний обов’язок довести: ніхто не стоїть над законом.

Наш пріоритет незмінний – притягнути до відповідальності за злочин агресії найвище керівництво рф.

Вирок Трибуналу для російського диктатора та його оточення стане потужним сигналом усьому світу: будь-яка спроба нового нападу чи реваншу ніколи не залишиться безкарною», зазначив Руслан Кравченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф військові злочин генеральна прокуратура Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду