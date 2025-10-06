Відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф — Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко підкреслив, що завдання – надати Трибуналу беззаперечні докази для початку розслідування і подальшого притягнення винних до відповідальності.

Фото: Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що мав робочі візити до Лондона та Гааги, де досягнуті конкретні домовленості щодо глибокої підтримки України міжнародними партнерами.

«Лондон і Гаага. Один меседж – відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф!

Завершив надзвичайно насичені робочі візити до Лондона та Гааги. Це були дні продуктивної співпраці, конкретних домовленостей і глибокої підтримки України нашими міжнародними партнерами.

1 жовтня, Лондон.

Мав честь зустрітися із Заступником Прем’єр-міністра, Міністром юстиції, Лордом-канцлером Девідом Леммі, а також із Генеральним прокурором Англії та Уельсу, Генеральним юрисконсультом Північної Ірландії Річардом Хермером.

Головне питання – робота Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це одне з ключових завдань для мене як Генерального прокурора: визначати та передавати до Спецтрибуналу відповідні кримінальні провадження, докази та матеріали. Наше завдання – надати Трибуналу беззаперечні докази для початку розслідування і подальшого притягнення винних до відповідальності.

Окремо обговорили питання екстрадиції. Це важливий напрямок двосторонньої співпраці в рамках Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Зокрема, стаття 6 цієї Угоди передбачає зміцнення партнерства у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності за міжнародні злочини.

2–3 жовтня, Гаага.

Працював у Нідерландах, де взяв участь у Координаційній нараді з питань діяльності Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України (ICPA) та в Консультативному форумі прокурорів ЄС.

Провів низку важливих зустрічей:

– з Президентом Євроюсту Міхаелем Шмідом;

– з Виконавчою директоркою Європолу Катрін Де Боллє;

– з Генеральними прокурорами та їхніми заступниками Румунії, Литви, Польщі, Естонії, Латвії, Чехії, Іспанії;

– з керівництвом Міжнародного кримінального суду.

Обговорили ключові напрями:

Конфіскація активів. Проєкти “Freeze and Seize” Task Force та операція OSCAR переводять співпрацю з рівня санкцій на рівень активного кримінального переслідування і конфіскації російських активів у Європі для підтримки України.

Обхід санкцій. Підкреслив, що рф і досі отримує з Європи товари подвійного призначення для виробництва дронів та ракет – через треті країни. А саме ці дрони вже неодноразово порушували повітряний простір держав ЄС останніми тижнями. Це – глобальна загроза, яку ми можемо усунути лише спільними зусиллями.

Робота Міжнародного центру переслідування злочину агресії (ICPA). Результати є:

– сформовано структуру звіту про злочин агресії з описом ролі конкретних суб’єктів.

– ведеться системна аналітична робота зі збору, збереження та узагальнення доказів.

– створено платформу для обміну інформацією між прокурорами та слідчими різних країн.

– запроваджено базу CICED (Core International Crimes Evidence Database) – сучасний інструмент для безпечного зберігання та аналізу доказів щодо злочину агресії, воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людяності.

Усі ці матеріали стануть базою для роботи майбутнього Спецтрибуналу.

Я вдячний усім нашим партнерам за підтримку та солідарність.

Ми маємо історичний обов’язок довести: ніхто не стоїть над законом.

Наш пріоритет незмінний – притягнути до відповідальності за злочин агресії найвище керівництво рф.

Вирок Трибуналу для російського диктатора та його оточення стане потужним сигналом усьому світу: будь-яка спроба нового нападу чи реваншу ніколи не залишиться безкарною», зазначив Руслан Кравченко.

