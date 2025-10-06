Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Источник фото: Соломенский райсуд г. Киева

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной судебной администрации 3 октября сообщили, что вопрос с обеспечением судейским вознаграждением судей, которые будут назначены на должности судей апелляционных судов и на должности судей местных судов по итогам соответствующих конкурсов и отбора на должности судей, пока что не решен.

Как рассказал на заседании Совета судей Украины и. о. председателя ГСА Максим Пампура, по имеющейся от ВККС информации, Комиссия в 2026 году планирует заполнить 522 должности судей апелляционных судов и 1 600 должностей судей местных судов.

Вместе с тем, бюджет судебной власти на 2026 год пока что предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением лишь 159 новых судей.

«Есть сомнения, что в течение 2026 года будут завершены все конкурсные процедуры и процедуры отбора. Однако, если вдруг удастся заполнить все или большинство вакансий судей, то вопрос обеспечения судейским вознаграждением будет решаться постепенно», – отметил Максим Пампура.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.