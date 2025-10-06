Практика судов
Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

14:02, 6 октября 2025
Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.
Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА
Источник фото: Соломенский райсуд г. Киева
В Государственной судебной администрации 3 октября сообщили, что вопрос с обеспечением судейским вознаграждением судей, которые будут назначены на должности судей апелляционных судов и на должности судей местных судов по итогам соответствующих конкурсов и отбора на должности судей, пока что не решен.

Как рассказал на заседании Совета судей Украины и. о. председателя ГСА Максим Пампура, по имеющейся от ВККС информации, Комиссия в 2026 году планирует заполнить 522 должности судей апелляционных судов и 1 600 должностей судей местных судов. 

Вместе с тем, бюджет судебной власти на 2026 год пока что предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением лишь 159 новых судей.

«Есть сомнения, что в течение 2026 года будут завершены все конкурсные процедуры и процедуры отбора. Однако, если вдруг удастся заполнить все или большинство вакансий судей, то вопрос обеспечения судейским вознаграждением будет решаться постепенно», – отметил Максим Пампура.

Автор Вячеслав Хрипун

