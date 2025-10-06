Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Джерело фото: Солом'янський райсуд м. Києва

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній судовій адміністрації 3 жовтня повідомили, що питання з забезпеченням суддівською винагородою суддів, які будуть призначені на посади суддів апеляційних судів та на посади суддів місцевих судів за підсумками відповідних конкурсів та добору на посади суддів, поки що не вирішене.

Як розповів на засіданні Ради суддів України в. о. голови ДСА Максим Пампура, за наявною інформацією від ВККС, Комісія у 2026 році планує заповнити 522 посади суддів апеляційних судів та 1 600 посад суддів місцевих судів.

Разом з тим бюджет судової влади на 2026 рік поки що передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

«Є сумніви, що протягом 2026 року будуть завершені усі конкурсні процедури та процедури добору. Однак якщо раптом вдасться заповнити всі або більшість вакансій суддів, то питання забезпечення суддівською винагородою буде вирішуватися поступово», – зазначив Максим Пампура.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.