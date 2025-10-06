Практика судов
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

18:54, 6 октября 2025
Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа
Фото: Роксолана Пидласа
Кабмин направил в Верховную Раду законопроект 14103 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, которые предусматривают дополнительные расходы на оборону в сумме 325 млрд грн. Об этом сообщила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Предлагается увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн (не 317 млрд, как сообщалось ранее).

Эти 324,7 млрд грн распределят следующим образом:

  • дополнительно 210,9 млрд грн – на ВСУ;
  • 99,1 млрд – производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;
  • 8,1 млрд грн – Национальной гвардии;
  • 4,3 млрд грн – для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязь;
  • 1,3 млрд грн – для СБУ;
  • 918 млн грн – Государственной специальной службе транспорта;
  • 83 млн грн – Государственной пограничной службе;
  • 28,8 млн грн – для ГУР МО;
  • 8 млн грн – для Службы внешней разведки (СВР).

По словам Пидласы, покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

  • 294,3 млрд грн – международная помощь. А именно, это 6 млрд евро «безвозвратной ссуды» ERA loans из европейской части. «Возвращать эти деньги Украине не нужно и проценты за пользование деньгами не начисляются», – подчеркнула Пидласа.
  • 10,4 млрд грн – сокращение невоенных расходов. Из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд – ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд – экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет необходимости выплачивать, и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.
  • 20 млрд грн – ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и военного сбора, от выплат денежного обеспечения военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физлиц).

Минфин также предлагает разрешить в ноябре-декабре 2025 года направлять экономию на невоенных расходах на три бюджетные программы Минобороны (обеспечение ВСУ, закупку и производство вооружения) без внесения парламентом изменений в закон «О Государственном бюджете», а по решению правительства.

Рассмотрение этих изменений в Бюджет-2025 ожидается в Верховной Раде 21-23 октября.

Напомним, ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа пояснила, что увеличение расходов станет возможным только тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ссуды Украине в рамках ERA Loans на операционные военные нужды.

Автор: Наталя Мамченко

