Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

18:54, 6 жовтня 2025
З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа
Фото: Роксолана Підласа
Кабмін направив у Верховну Раду законопроект 14103 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, які передбачають додаткові видатки на оборону у сумі 325 млрд грн. Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Пропонується збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн (не 317 млрд, як раніше повідомляли).

Ці 324,7 млрд грн розподілять наступним чином:

  • додатково 210,9 млрд грн – на ЗСУ
  • 99,1 млрд – виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ
  • 8,1 млрд грн – Національній гвардії
  • 4,3 млрд грн – для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку
  • 1,3 млрд грн – для СБУ
  • 918 млн грн – Державній спеціальній службі транспорту
  • 83 млн грн – Державній прикордонній службі
  • 28,8 млн грн – для ГУР МО
  • 8 млн грн – для Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

За словами Підласи, покрити цю суму планується з кількох джерел:

  • 294,3 млрд грн – міжнародна допомога. А саме це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки. «Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються» – підкреслила Підласа.
  • 10,4 млрд грн – скорочення невійськових витрат. З них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд – очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд – економія на гарантійних зобов’язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати, і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.
  • 20 млрд грн – очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізосіб).

Мінфін також пропонує дозволити у листопаді-грудні 2025 року спрямовувати економію на невійськових видатках на три бюджетні програми Міноборони (забезпечення ЗСУ, закупівлю і виробництво озброєння) без внесення парламентом змін до закону «Про Державний бюджет», а за рішенням уряду.

Розгляд цих змін до Бюджету-2025 очікується у Верховній Раді 21-23 жовтня.

Нагадаємо, раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, що збільшення видатків стане можливим лише тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро позики Україні в рамках ERA Loans на операційні військові потреби.

Автор: Наталя Мамченко

