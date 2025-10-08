Срок полномочий Президента и ограничения на пересечение границы – какие вопросы задавали депутаты кандидатам в КСУ

Четыре кандидата на кресло КСУ – Юлия Кириченко, Захар Тропин, Оксана Клименко и Тарас Цимбалистый – ответили на вопросы народных депутатов.

Верховная Рада 8 октября голосует за кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Первым кандидатом в КСУ, выступившим перед депутатами, был Захар Тропин – директор Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции.

Захару Тропину задал вопрос только народный депутат Григорий Мамка, который посоветовал ему больше обращать внимание на национальное законодательство, а не на иностранное.

«Если постановление противоречит закону, что именно должен исполнять должностное лицо – закон или постановление?» – спросил Григорий Мамка. На это Тропин отметил, что приоритет имеет закон.

Второй выступила Оксана Клименко – главный научный консультант сектора развития законодательства по вопросам правовой политики Исследовательской службы Верховной Рады.

Народный депутат Андрей Осадчук задал ей вопрос относительно опыта принятия решений. Как ответила кандидат, ее профессиональный опыт составляет 30 лет, из которых 20 лет было посвящено работе в Институте законодательства Верховной Рады, она является доктором наук по вопросам конституционного права, гражданского права.

Далее вопрос поставила Ирина Геращенко, которая указала, что статья 103 Конституции определяет, что Президент избирается на 5 лет, и одно лицо не может баллотироваться более чем на два срока. Владимир Зеленский, как отметила Геращенко, находится в должности уже 7-й год и не исключает желания баллотироваться во второй раз. Поэтому она поинтересовалась, как будет разрешено соответствующее конституционное представление, если оно попадет в КСУ. На это Клименко ответила, что не может комментировать будущие решения КСУ, но решение, если будет такое представление, будет приниматься с учетом Конституции Украины.

Народный депутат Александр Бакумов задал вопрос, является ли обязанностью Президента подписать принятый в целом Верховной Радой закон. На это Оксана Клименко отметила, что Конституция четко определяет процедуру принятия и подписания законов Украины.

В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко задал вопрос относительно ограничения права граждан на пересечение границы постановлением Кабмина, а не законом. Кандидат ответила, что соответствующие акты должны пройти проверку на пропорциональность тех или иных ограничений.

Третьей была Юлия Кириченко – член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Ирина Геращенко вновь задала вопрос относительно срока полномочий Президента Владимира Зеленского. «Я дам непрямой ответ. Президент существует в продленных полномочиях, как и парламент. И это не из-за узурпации, а из-за объективной невозможности провести выборы по демократическим стандартам. Поэтому, в принципе, это его первый срок», – подчеркнула Юлия Кириченко.

Народный депутат Антонина Славицкая задала вопрос относительно того, что КСУ рассматривает дела годами. По ее словам, это подрывает доверие к институции. «Как можно обеспечить разумный срок конституционного производства?» – поинтересовалась она. Юлия Кириченко признала, что это проблема разных каденций КСУ. Но КСУ долгое время работает с большим количеством вакансий. Кроме того, установленные сроки могут не сработать. «Это все равно, что сказать парламенту, что он должен принять определенный закон в определенный срок», – отметила кандидат.

На вопрос Алексея Гончаренко об ограничении прав на пересечение границы постановлением Кабмина Юлия Кириченко ответила, что если есть мнение относительно неконституционности ограничения, нужно ставить перед КСУ вопрос относительно конституционности акта.

Четвертым выступил Тарас Цимбалистый – прокурор Офиса Генерального прокурора.

Александр Бакумов задал вопрос относительно того, что отдельные социальные гарантии не могут быть обеспечены в условиях войны. «Не требуют ли замены в таком случае правовые доктрины?» – спросил он. На это Цимбалистый отметил, что сейчас КСУ использует положения международных правовых актов и практики ЕСПЧ.

Народный депутат Юрий Камельчук поинтересовался, что бы посоветовал кандидат изменить в поведении работникам ТЦК, которые нарушают права граждан. Тарас Цимбалистый отметил, что, действительно, возникают проблемы, но он надеется, что эти проблемы будут решены и права граждан – обеспечены.

Ирина Геращенко задала вопрос относительно «политической цензуры» и телемарафона. На это кандидат отметил, что любые ограничения прав человека должны согласовываться с положениями Конституции Украины, которая предусматривает определенные возможности для ограничения прав граждан. Но они возможны только при наличии легитимной цели и пропорциональности.

Далее будет голосование за кандидатов.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал всех кандидатов, которых отобрала Консультативная группа экспертов (КГЭ). Среди рекомендованных КГЭ кандидатов были также два человека, которые уже назначены по квоте Президента – Юрий Барабаш и Александр Водянников.

Автор: Наталя Мамченко

