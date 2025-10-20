Практика судов
САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

14:38, 20 октября 2025
20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила, что будет обжаловать изменение меры пресечения бывшему заместителю председателя Верховного Суда Богдану Львову.

Так, 20 октября 2025 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) изменил меру пресечения бывшему заместителю председателя Верховного Суда (2017–2022 годы), уменьшив размер залога с 302 800 000 гривен до 20 000 000 гривен.

Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

В САП напомнили, что 12 августа 2025 года следственный судья ВАКС изменил меру пресечения подозреваемому с содержания под стражей на более мягкую – залог в размере 302 800 000 гривен. Ввиду того, что в течение 5 дней лицо не внесло залог, прокурор обратился в суд с ходатайством о применении более строгой меры пресечения, а именно содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время допросов действующие и бывшие судьи рассказали, что Богдан Львов лично давал указания по делу «Трубы Медведчука», однако Богдан Львов и его защита говорят, что это неправда.

САП ВАКС антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд

