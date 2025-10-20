Практика судів
САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

14:38, 20 жовтня 2025
20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.
САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що буде оскаржувати зміну запобіжного заходу колишньому заступнику голови Верховного Суду Богдану Львову.
Так, 20 жовтня 2025 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід колишньому заступнику голови Верховного Суду (2017–2022 роки), зменшивши розмір застави з 302 800 000 гривень до 20 000 000 гривень.

Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

У САП нагадали, що 12 серпня 2025 року слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному із тримання під вартою на більш м’який – заставу в розмірі 302 800 000 гривень. Зважаючи на те, що протягом 5 днів особа не внесла заставу, прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час допитів діючі та колишні судді розповіли, що Богдан Львов особисто надавав вказівки у справі «Труби Медведчука», однак Богдан Львов та його захист кажуть, що це неправда.

САП ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

