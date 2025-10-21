Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

294 млрд грн международной помощи пойдут на сектор нацбезопасности – бюджетный комитет рекомендовал изменения в бюджет-2025

10:54, 21 октября 2025
Недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.
294 млрд грн международной помощи пойдут на сектор нацбезопасности – бюджетный комитет рекомендовал изменения в бюджет-2025
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в целом законопроект 14103 с изменениями в Бюджет-2025. Эти изменения в бюджет добавляют 325 млрд грн на оборону. Об этом сообщила Роксолана Пидласа.

Рассмотрение этих изменений в Бюджет-2025 ожидается в Верховной Раде сегодня, 21 октября.

Как отметила Пидласа, покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

  • 294,3 млрд грн – международная помощь (это 6 млрд евро «безвозвратного займа» ERA loans, из европейской части. Возвращать эти деньги Украине не нужно и проценты за пользование деньгами не начисляются).

Как писала «Судебно-юридическая газета», недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

  • 10,4 млрд грн – сокращение невоенных расходов (из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд – ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд – экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет необходимости выплачивать) и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.
  • 20 млрд грн – ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расходов на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги с доходов физических лиц).

«Призываю всех народных депутатов поддержать сегодня в зале голосование этого законопроекта за основу и в целом, поскольку 1-2 ноября средства на выплаты денежного довольствия должны быть перечислены в войска. Задержек за все время полномасштабного вторжения не было», – подчеркнула она.

Законопроект 14103 увеличивает расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн. Из них:

  • +210,9 млрд грн - ВСУ,
  • +99,1 млрд - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ,
  • +8,1 млрд грн - Национальной гвардии,
  • +4,3 млрд грн - для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязь,
  • +1,3 млрд грн - для СБУ,
  • +918 млн грн - Государственной специальной службе транспорта,
  • +83 млн грн - Государственной пограничной службе,
  • +28,8 млн грн - для ГУР МО,
  • +8 млн грн - для СВР.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюджет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
294 млрд грн международной помощи пойдут на сектор нацбезопасности – бюджетный комитет рекомендовал изменения в бюджет-2025

Недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Верховная Рада рассмотрит изменения в порядок увольнения разведчиков и выплаты им одноразовой денежной помощи

Предлагается предусмотреть выплату одноразовой денежной помощи военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после увольнения их с военной службы по новому основанию.

Судья-блогер Дмитрий Кривенко получил выговор, но смог избежать значительных неприятностей

Дмитрий Кривенко поддержал ЛГБТ-сообщество и пообещал стать на путь исправления, но поверили в это не все члены дисциплинарной палаты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду