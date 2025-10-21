Верховная Рада продлила военное положение до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил предложенное Владимиром Зеленским продление военного положения до февраля 2026 года.

Верховная Рада приняла законопроект о продлении военного положения в Украине 14128, который внес Президент Владимир Зеленский.

Законопроект поддержали 317 народных депутатов.

Таким образом, военное положение будет продлено с 5 ноября до 3 февраля 2026 года.

Напомним, ранее глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что отсутствие улучшения прогнозов для Украины объясняется продолжением бомбардировок РФ украинской энергосистемы, а также ожиданиями, что война продлится в течение 2026 года.

По словам Каммера, МВФ учитывает то, что правительство Украины четко указало, что война «продлится дольше». В этом контексте он подтвердил, что Фонд прогнозирует показатели экономического роста Украины с учетом того, что война может продолжаться в течение 2026 года.

В то же время, представитель МВФ подчеркнул важность для Украины продолжать «решительные реформаторские усилия» в борьбе с коррупцией, улучшении управления и укреплении институтов. По его словам, это чрезвычайно важно для подготовки Украины к этапу реструктуризации долга и ее стремлений присоединиться к ЕС.

Автор: Наталя Мамченко

