Практика судов
  1. В Украине

МВФ ожидает, что война в Украине продолжится в течение 2026 года

16:52, 18 октября 2025
В МВФ объяснили ухудшение прогноза для экономики Украины на 2025–2026 годы.
МВФ ожидает, что война в Украине продолжится в течение 2026 года
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил, что отсутствие улучшения прогнозов для Украины объясняется продолжающимися бомбардировками РФ украинской энергетической системы, а также ожиданиями, что война продолжится в течение 2026 года, пишет Укринформ.

В обновленном октябрьском Обзоре мировой экономики МВФ подтвердил прогноз роста реального ВВП Украины на уровне 2% по итогам этого года и 4,5% в следующем году. Однако Фонд решил скорректировать свой прогноз относительно роста общего государственного долга Украины: по итогам 2025 года этот показатель достигнет 108,6% ВВП страны, тогда как в апреле ожидалось его повышение до 110%.

По словам Каммера, МВФ учел то, что правительство Украины четко указало, что война «продлится дольше». В этом контексте он подтвердил, что Фонд прогнозирует показатели экономического роста Украины с учетом того, что война может продолжаться в течение 2026 года.

В то же время представитель МВФ подчеркнул важность для Украины продолжать «решительные реформаторские усилия» в борьбе с коррупцией, улучшении управления и укреплении институтов. По его словам, это чрезвычайно важно для подготовки Украины к этапу реструктуризации долга и ее стремлений присоединиться к ЕС.

«Поэтому эти структурные реформы необходимо проводить. Должен сказать, что одна из частей программы также четко сосредоточена на мобилизации внутренних доходов. Доноры оказывают Украине существенную поддержку, но Украина также должна поддерживать свой бюджет, прилагая решительные усилия для увеличения доходов», — добавил Каммер.

Ранее сообщалось, что Украина сталкивается с давлением Международного валютного фонда, который призывает к контролируемой девальвации гривны накануне переговоров о новом пакете финансовой помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война МВФ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Одновременное наложение ареста на движимое, недвижимое имущество и деньги в пределах суммы иска не является двойным обеспечением иска – Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, подчеркнув, что арест денежных средств и имущества ответчиков в пределах суммы иска не является двойным или чрезмерным обеспечением, поскольку денежные средства являются частью имущества ответчиков, а не отдельным видом обеспечения.

ЕСПЧ решил, могут ли суды ссылаться на заключение Торгово-промышленной палаты как на документ, подтверждающий форс-мажор

В ходе судебного разбирательства заявители последовательно утверждали, что в соответствии с национальным законодательством единственным документом, подтверждающим форс-мажорные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, является «сертификат» Торгово-промышленной палаты, а не «заключение».

В Верховной Раде предлагают дать должникам 7 дней на добровольное исполнение судебного решения

В законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності