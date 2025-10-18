МВФ ожидает, что война в Украине продолжится в течение 2026 года

В МВФ объяснили ухудшение прогноза для экономики Украины на 2025–2026 годы.

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил, что отсутствие улучшения прогнозов для Украины объясняется продолжающимися бомбардировками РФ украинской энергетической системы, а также ожиданиями, что война продолжится в течение 2026 года, пишет Укринформ.

В обновленном октябрьском Обзоре мировой экономики МВФ подтвердил прогноз роста реального ВВП Украины на уровне 2% по итогам этого года и 4,5% в следующем году. Однако Фонд решил скорректировать свой прогноз относительно роста общего государственного долга Украины: по итогам 2025 года этот показатель достигнет 108,6% ВВП страны, тогда как в апреле ожидалось его повышение до 110%.

По словам Каммера, МВФ учел то, что правительство Украины четко указало, что война «продлится дольше». В этом контексте он подтвердил, что Фонд прогнозирует показатели экономического роста Украины с учетом того, что война может продолжаться в течение 2026 года.

В то же время представитель МВФ подчеркнул важность для Украины продолжать «решительные реформаторские усилия» в борьбе с коррупцией, улучшении управления и укреплении институтов. По его словам, это чрезвычайно важно для подготовки Украины к этапу реструктуризации долга и ее стремлений присоединиться к ЕС.

«Поэтому эти структурные реформы необходимо проводить. Должен сказать, что одна из частей программы также четко сосредоточена на мобилизации внутренних доходов. Доноры оказывают Украине существенную поддержку, но Украина также должна поддерживать свой бюджет, прилагая решительные усилия для увеличения доходов», — добавил Каммер.

Ранее сообщалось, что Украина сталкивается с давлением Международного валютного фонда, который призывает к контролируемой девальвации гривны накануне переговоров о новом пакете финансовой помощи.

