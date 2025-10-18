МВФ очікує, що війна в Україні триватиме впродовж 2026 року

У МВФ пояснили погіршення прогнозу для економіки України на 2025-2026 роки.

Голова Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер заявив, що відсутність покращення прогнозів для України пояснюється продовженням бомбардування РФ української енергосистеми, а також очікуваннями, що війна триватиме впродовж 2026 року, пише Укрінформ.

У оновленому жовтневому Огляді світової економіки МВФ підтвердив прогноз щодо зростання реального ВВП України у 2% за результатами цього року та 4,5% у наступному році. Проте Фонд вирішив скоригувати свій прогноз щодо зростання загального державного боргу України: за результатами 2025-го цей показник сягне 108,6% від ВВП країни, тоді як у квітні очікувалося його підвищення до 110%.

За словами Каммера, МВФ врахував те, що уряд України чітко вказав, що війна «триватиме довше». У цьому контексті він підтвердив, що Фонд прогнозує показники економічного зростання України з урахуванням того, що війна може тривати протягом 2026 року.

Водночас представник МВФ підкреслив важливість для України продовжувати «рішучі реформаторські зусилля» у боротьбі з корупцією, покращенні врядування та зміцненні інститутів. За його словами, це надзвичайно важливо для підготовки України до етапу реструктуризації боргу та її прагнень приєднатися до ЄС.

«Тому ці структурні реформи необхідно проводити. Маю сказати, що одна з частин програми також чітко зосереджена на мобілізації внутрішніх доходів. Донори надають Україні суттєву підтримку, але Україна також повинна підтримувати свій бюджет, доклавши рішучих зусиль для збільшення доходів», — додав Каммер.

Раніше повідомлялося, що Україна стикається з тиском Міжнародного валютного фонду, який закликає до контрольованої девальвації гривні напередодні переговорів про новий пакет фінансової допомоги.

