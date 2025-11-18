Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году украинское правительство запускает амбициозную программу «Дерегуляция-2026», центральным элементом которой становится пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса. Этот шаг, анонсированный в Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, утверждённой постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июня 2025 г. № 774, призван дать предпринимателям передышку после лет военной экономики. Но станет ли мораторий реальным облегчением или лишь временным затишьем перед новыми вызовами?

Пятилетний мораторий распространяется на физических лиц-предпринимателей (ФЛП) I–III групп и вступает в силу с 1 января 2026 года. Вместо традиционных плановых проверок контроль будет осуществляться через инновационную цифровую систему Smart Risk Monitoring. Эта система анализирует налоговую дисциплину и финансовые показатели бизнеса без непосредственного вмешательства инспекторов, основываясь на принципе «данные вместо визитов». По данным Министерства экономики, такая модель позволит сократить административную нагрузку на предпринимателей, экономя их время и ресурсы. Правительство позиционирует мораторий как сигнал доверия бизнесу, который после долгих лет войны нуждается в «новом дыхании» для восстановления.

Мораторий не является изолированным шагом, а входит в более широкую программу дерегуляции, координируемую Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством цифровой трансформации. Среди других мер — сокращение около 120 устаревших разрешительных процедур в сфере бытовых услуг, торговли и общественного питания. Кроме того, планируется внедрение инвестиционного кэшбэка: новые компании, которые создадут не менее 50 рабочих мест и проработают не менее трёх лет, получат до 20% компенсации стоимости инвестиций в производство. Программа также предусматривает создание единого цифрового реестра контроля и налоговую стабильность до 2030 года — ставки НДС, ЕСВ и единого налога для малого бизнеса останутся неизменными, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

По оценкам Минэкономики, реализация «Дерегуляции-2026» с акцентом на пятилетний мораторий сократит административные расходы бизнеса на 37–40 млрд грн ежегодно. В то же время государство может временно недополучить доходы от штрафов, но рассчитывает компенсировать их за счёт расширения налоговой базы и притока инвестиций — до 2 млрд долларов в течение трёх лет. Мораторий приближает Украину к риск-ориентированной модели надзора, рекомендованной международными партнёрами, где акцент делается на превентивные меры, а не карательные.

Однако малые предприниматели относятся к инициативе осторожно. «Главное, чтобы государство не путало доверие с безразличием», — комментирует предприниматель из Днепра в интервью Укринформу. После сокращения количества плановых проверок в десять раз в 2023–2024 годах выросла доля неофициальной занятости, что свидетельствует о рисках теневых схем при полном отсутствии контроля. Пессимистичный сценарий предполагает технические задержки с внедрением Smart Risk Monitoring, сопротивление контролирующих органов и возможное избирательное давление, что подорвёт доверие бизнеса.

Оптимистичный же прогноз — что пятилетний мораторий станет катализатором роста, сократив количество проверок на 70% и подняв Украину в Doing Business Reform Index. Базовый сценарий — стабильный старт программы при сохранении бюджетного баланса.

В итоге пятилетний мораторий на проверки — это не просто пауза, а тест для всей системы. Если он сработает, Украина перейдёт от карательного подхода к партнёрству, где контроль основан на данных и доверии. 2026 год станет экзаменом не для бизнеса, а для государства, которому предстоит доказать, что дерегуляция — это не «реформа на бумаге», а реальный шаг к экономическому возрождению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.