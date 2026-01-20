Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений на своем заседании 15 января 2026 года рассмотрел проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства (рег. № 14211 от 14.11.2025), поданный Кабинетом Министров Украины, а также альтернативные к нему законопроекты.

Члены Комитета поддержали правительственный законопроект и рекомендовали Верховной Раде Украины включить его в повестку дня четырнадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Проектом вносятся изменения в Законы Украины «О занятости населения», «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Так, в частности, предусмотрено создание Единого государственного веб-портала трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства, на котором украинские работодатели будут размещать информацию о наличии вакансий, которые могут быть замещены иностранцами или лицами без гражданства, и на котором иностранцы и лица без гражданства смогут ознакомиться с соответствующими предложениями.

Иностранцы или лица без гражданства, которые получили от работодателя предложение относительно вакансии, которая может быть замещена иностранцем или лицом без гражданства, обращаются за получением единого разрешения на временное проживание и трудоустройство с соответствующим заявлением, которое подается в электронном виде средствами Единого государственного веб-портала трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства.

По результатам рассмотрения заявления ГМС во взаимодействии с заинтересованными уполномоченными органами Украины принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении единого разрешения на временное проживание и трудоустройство. Положительное решение о предоставлении такого разрешения является основанием для получения визы и въезда в Украину. После въезда в Украину иностранцу или лицу без гражданства, которому предоставлено единое разрешение на временное проживание, и подачи им оригиналов документов и своих биометрических данных оформляется вид на временное проживание.

Отдельно проектом выделены категории иностранцев и лиц без гражданства, которые будут иметь право свободного доступа к рынку труда в Украине. В связи с этим проектом разграничены особенности оформления видов на временное проживание для различных категорий иностранцев и лиц без гражданства.

Свободный доступ к рынку труда в Украине имеют:

иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине; граждане Европейского Союза; иностранцы и лица без гражданства, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, либо которым предоставлена временная защита в Украине; представители иностранного морского (речного) флота и авиакомпаний, которые обслуживают такие компании на территории Украины; лица, признанные лицами без гражданства центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц; работники зарубежных медиа, аккредитованных для работы в Украине; спортсмены, которые приобрели профессиональный статус, артисты и работники искусства для работы в Украине по специальности; работники аварийно-спасательных служб для выполнения срочных работ; работники филиалов и представительств юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, зарегистрированных в установленном порядке; священнослужители, прибывшие в Украину с целью проповедования религиозных вероучений, выполнения религиозных обрядов или иной канонической деятельности по приглашению религиозных организаций и по согласованию с государственным органом, осуществившим регистрацию соответствующей религиозной организации; иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Украину для участия в реализации проектов международной технической помощи; иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Украину для осуществления преподавательской и/или научной деятельности в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования по их приглашению; иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Украину с целью обучения и получившие вид на временное проживание; иностранцы и лица без гражданства, которые приобрели статус зарубежного украинца; иностранцы и лица без гражданства, которые выполняют работу (оказывают услуги) по гиг-контракту; другие иностранцы и лица без гражданства в случаях, предусмотренных законами и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

В настоящее время в Украине получение разрешения на трудоустройство (разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства) и получение разрешения на временное проживание (оформление вида на временное проживание) для иностранцев и лиц без гражданства — это две разные процедуры, которые относятся к полномочиям разных органов государственной власти.

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека были высказаны предложения к проекту, которые учтены, а также отмечена определенная несогласованность проекта с требованиями Европейской конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977 года, которой предусмотрено оформление двух отдельных разрешений: на работу и на проживание. Кроме того, были высказаны предостережения, что предложенные проектом изменения могут привести к снижению конкурентоспособности украинских работников, вытеснению их с низко- и среднеквалифицированных должностей, увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру и повышению социальной напряженности в регионах с высоким уровнем безработицы. Указанные замечания не были учтены, поскольку проект имеет целью урегулировать порядок получения разрешения на трудоустройство и проживание на территории Украины для иностранцев и лиц без гражданства с учетом европейского законодательства.

ГНЭУ обращает внимание на избирательность подхода. Закон не объясняет, почему одни категории получают такие гарантии, а другие — нет, хотя они также имеют свободный доступ к рынку труда согласно действующему законодательству. Например, работники иностранных медиа или филиалов международных компаний.

Проект предусматривает, что решение о предоставлении или отказе в едином разрешении будет приниматься в течение 30 дней. Но здесь возникает коллизия с европейскими стандартами.

Директива ЕС 2024/1233, на которую ссылаются авторы, допускает рассмотрение заявлений до 90 дней с возможностью продления еще на 30 — в сложных случаях. Украинский вариант формально быстрее, но не объясняет, как это согласуется со сложностью проверок и межведомственным взаимодействием. Не обернется ли это формальными отказами вместо реального сервиса?

Центральным элементом реформы должен стать Единый государственный веб-портал трудоустройства иностранцев. По функциям этот портал фактически является публичным электронным реестром. Многие ключевые вопросы предлагается отдать на уровень подзаконных актов Кабмина — от форм документов до порядка взаимодействия органов власти.

Через веб-портал будут обрабатываться персональные данные иностранцев. Однако законопроект почти не содержит гарантий их защиты. В заключении ГНЭУ прямо указано: необходимо согласовать нормы с украинским законодательством о защите персональных данных и с GDPR — в частности относительно цели, сроков хранения и круга получателей информации.

Еще одна проблема — механизм трудоустройства. Законопроект описывает последовательность действий иностранца и работодателя, но не определяет:

кто именно подает вакансии на портал;

в какие сроки они рассматриваются;

как и куда обжаловать отказы;

в какой форме подтверждаются намерения сторон.

Отдельно следует обратить внимание на отсутствие ответственности работодателя за «фиктивные» предложения работы или отказ после предварительного подтверждения.

Отдельные эксперты по социальной политике ранее обращали внимание, что главная проблема заключается в том, что упрощение правил для иностранцев не решает структурный дефицит кадров в Украине.

