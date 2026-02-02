Что делают алименты в проекте нового Гражданского кодекса и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14394 от 22.01.2026 под названием Проект Гражданского кодекса Украины (Кодекса частного права). Автором законопроекта является Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Структура проекта нового Гражданского кодекса Украины построена по девяти книгам, которые охватывают ядро частноправового регулирования и обеспечивают целостность кодификации: книга первая «Общая часть», книга вторая «Право личное», книга третья «Право вещное», книга четвертая «Право интеллектуальной собственности», книга пятая «Право обязательств», книга шестая «Право семейное», книга седьмая «Право наследственное», книга восьмая «Право международное частное», книга девятая «Публичность гражданских прав».

Проект книги шестой «Право семейное» посвящен регулированию семейных отношений.

Ключевой системной и одновременно методологической новеллой проекта является возвращение семейно-правового регулирования в структуру Гражданского кодекса Украины как Кодекса частного права. Это соответствует первоначальной логике кодификации частного права: семейные отношения (в их имущественном и в значительной степени личном измерении) относятся к ядру частноправового регулирования и должны быть согласованы с общими началами, институтами сделок, представительства, сроков, защиты гражданских прав и т.д. Такой подход является устоявшейся мировой практикой кодификации: во многих правопорядках семейное право является частью гражданских кодексов. В то же время отдельные «семейные кодексы» как самостоятельные кодифицированные акты в мире являются скорее исключением и в основном исторически характерны для правопорядков, на которые повлиял советский/социалистический подход к «отделению» семейного регулирования от гражданского.

С принятием нового Гражданского кодекса утратит силу действующий Семейный кодекс Украины.

Отдельный раздел книги шестой посвящен алиментам.

Алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка.

Тот из родителей или иных законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право участвовать в распоряжении алиментами, полученными на его содержание.

Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими.

Если лицо получало алименты от того, с кем находилось в недействительном браке, сумма уплаченных алиментов является полученной без юридического основания и подлежит возврату, но не более чем за последние три года.

Способы предоставления содержания

По соглашению сторон содержание может быть предоставлено в натуральной и/или денежной форме.

По решению суда средства на содержание (алименты) присуждаются в доле от заработка лица, обязанного предоставлять содержание, и/или в твердой денежной сумме по выбору получателя алиментов или его законного представителя.

Суд при присуждении алиментов в доле от заработка их плательщика может одновременно установить максимальный или минимальный размер алиментов в твердой денежной сумме.

Способ взыскания алиментов, определенный по решению суда, суд изменяет по заявлению получателя алиментов. При таких обстоятельствах размер доли от заработка плательщика алиментов соответствует сумме алиментов, которые взыскивались в твердой денежной сумме, а размер алиментов в твердой денежной сумме вместо доли от заработка соответствует среднемесячному размеру алиментов, которые взыскивались как доля от заработка плательщика алиментов, за последний календарный год.

По взаимному согласию сторон алименты могут быть уплачены авансом или определены одной суммой за весь период, в течение которого они подлежат уплате.

Договор об уплате алиментов

Стороны алиментного обязательства имеют право заключить договор об уплате алиментов, в котором определить условия, размер и сроки их выплаты.

Договор об уплате алиментов может содержать условия участия плательщика алиментов в дополнительных расходах.

Договор заключается в письменной форме и удостоверяется нотариально.

В случае неисполнения плательщиком алиментов своей обязанности по договору просроченные алименты с него могут быть взысканы на основании алиментной исполнительной надписи нотариуса.

Алиментная исполнительная надпись нотариуса

В случае неисполнения плательщиком алиментов своей обязанности по договору об уплате алиментов, совокупный размер задолженности по которым превышает сумму соответствующих платежей за три месяца, алименты с него могут быть взысканы на основании алиментной исполнительной надписи нотариуса.

По алиментной исполнительной надписи нотариуса алименты подлежат взысканию на будущее в размере и на срок, определенные договором об уплате алиментов, в течение срока действия такого договора.

В случае расторжения или изменения договора об уплате алиментов алиментная исполнительная надпись нотариуса утрачивает силу.

Индексация алиментов, определенных в твердой денежной сумме

Размер алиментов, определенный судом или договором в твердой денежной сумме, ежегодно подлежит индексации в соответствии с законом, если плательщик и получатель алиментов не договорились об ином. По заявлению получателя алиментов индексация может быть осуществлена судом за иной период.

Исчисление суммы алиментов, определенных договором или присужденных судом в доле от заработка

Сумму алиментов, определенную договором или присужденную судом в доле от заработка их плательщика, исчисляют с учетом фактического заработка, который плательщик алиментов получал в течение срока уплаты алиментов, независимо от того, получен такой заработок в Украине или за границей.

Сумму алиментов, определенную договором или присужденную судом в доле от заработка их плательщика, который не работает или является физическим лицом – предпринимателем, находящимся на упрощенной системе налогообложения, или является гражданином Украины, получающим заработок за границей, исчисляют с учетом средней заработной платы работника по месту его проживания, а при ее отсутствии – по последнему известному месту проживания.

В случае установления источника и размера заработка плательщика алиментов, полученного им за границей, по заявлению получателя алиментов государственный исполнитель, частный исполнитель осуществляет перерасчет задолженности.

Сумму алиментов, определенную договором или присужденную судом в доле от заработка их плательщика, и/или размер задолженности по алиментам исчисляют государственный исполнитель, частный исполнитель, решения, действия или бездействие которых могут быть обжалованы плательщиком или получателем алиментов.

Удержание алиментов по заявлению плательщика

Плательщик алиментов может подать по месту работы (службы), месту выплаты пенсии, стипендии заявление о добровольном удержании алиментов из его заработной платы, пенсии, стипендии в размере и на срок, определенные в заявлении.

Такое заявление плательщик алиментов может отозвать.

На основании заявления плательщика алименты удерживаются не позднее трехдневного срока со дня, установленного для выплаты заработной платы, пенсии, стипендии.

На основании заявления плательщика алименты могут быть удержаны, если общая сумма, подлежащая удержанию на основании заявления и исполнительных документов, превышает половину заработной платы, пенсии, стипендии, а также если с него уже взыскиваются алименты на других лиц.

Время, с которого присуждаются алименты

Алименты присуждаются по судебному решению со дня подачи заявления (искового заявления или заявления о выдаче судебного приказа).

Алименты за прошедшее время могут быть присуждены, но не более чем за один год, если взыскатель докажет, что он принимал меры по получению алиментов от их плательщика, но последний уклонялся от их уплаты.

Алименты могут быть взысканы по исполнительному документу за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествовавших предъявлению исполнительного документа к исполнению.

Если по исполнительному документу, предъявленному к исполнению, алименты не взыскивались в связи с розыском или пребыванием плательщика алиментов за границей, они подлежат уплате за все прошедшее время.

Задолженность по алиментам подлежит взысканию независимо от прекращения у их получателя права на содержание.

Уплата алиментов в случае выезда плательщика за границу

В случае выезда плательщика алиментов за границу на постоянное проживание в государство, с которым Украина не имеет международного договора, регулирующего вопросы взыскания алиментов, алименты взыскиваются в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Если после исполнения алиментных обязательств плательщик алиментов не выехал за границу или вернулся в Украину для постоянного проживания, суд может взыскать с него алименты с учетом уплаченной суммы.

Если после вступления в законную силу решения суда о взыскании алиментов плательщик алиментов выезжает за границу на постоянное проживание в государство, с которым Украина не имеет международного договора, регулирующего вопросы взыскания алиментов, с него по решению суда до его выезда за пределы Украины могут быть взысканы алименты за весь период, на который они были присуждены.

Если после вступления в законную силу решения суда о взыскании алиментов за весь период, на который они присуждены, плательщик алиментов не выехал за границу или вернулся в Украину на постоянное проживание и изменились обстоятельства, повлиявшие на определение размера алиментов, суд может взыскать с него алименты с учетом уплаченной суммы.

Изменение размера алиментов

Размер алиментов, определенный по решению суда или договором об уплате алиментов, может быть уменьшен или увеличен по договору или судом по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья одного из них, иных изменений, имеющих существенное значение.

Предъявление исполнительного документа о взыскании алиментов или дополнительных расходов к исполнению

Получатель алиментов или дополнительных расходов может самостоятельно подать с исполнительным документом заявление об удержании алиментов и/или дополнительных расходов из заработной платы, пенсии, стипендии или иного дохода плательщика непосредственно по месту выплаты плательщику заработной платы, пенсии, стипендии или иного дохода.

На основании указанного заявления алименты или дополнительные расходы удерживаются из заработной платы, пенсии, стипендии или иного дохода плательщика в размере, определенном в исполнительном документе, и перечисляются получателю на счет, указанный в заявлении.

По заявлению плательщика алиментов суд может освободить его от обязанности предоставлять содержание, если доход получателя алиментов превышает доход их плательщика и полностью обеспечивает потребности получателя алиментов.

Если получатель алиментов перестал получать доход или его доход уменьшился, заинтересованное лицо имеет право обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов.

Суд может освободить плательщика алиментов полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, если она возникла в связи с его тяжелой болезнью или иным обстоятельством, имеющим существенное значение, в частности отсутствием кровного родства, если взыскание алиментов обусловлено этим обстоятельством.

Ответственность за просрочку уплаты алиментов

В случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов их получатель имеет право на взыскание неустойки в размере одного процента суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки – со дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня принятия судом решения о взыскании неустойки, но не более 100 процентов суммы задолженности.

Размер неустойки может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения плательщика алиментов.

Неустойка не уплачивается, если плательщик алиментов является несовершеннолетним.

В случае просрочки уплаты алиментов и/или оплаты дополнительных расходов по вине плательщика такой плательщик обязан по требованию получателя алиментов и/или дополнительных расходов уплатить сумму задолженности по алиментам и/или дополнительным расходам с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых с просроченной суммы.

Плательщик дополнительных расходов считается просрочившим оплату, если он не исполнил свою обязанность по оплате дополнительных расходов в срок, установленный судебным решением или договором, а при их отсутствии или неустановлении такого срока – по истечении семи дней после предъявления соответствующего требования получателем дополнительных расходов, который фактически их оплатил.

Алименты, взысканные на основании исполнительного документа или уплаченные по договору после прекращения права на содержание, считаются полученными без юридического основания и подлежат возврату в полном объеме, но не более чем за три года.

Автор: Тарас Лученко

