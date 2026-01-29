Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд во Львове освободил от уголовнойответственностивоеннослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении места службы. Уголовное производство закрыто. Установлено, что освобождение от уголовной ответственности не препятствует дальнейшему прохождению военной службы. При принятии решения учтён правовой режим военного положения и интересы обеспечения обороноспособности государства с учётом принципа неотвратимости уголовной ответственности.

Первоенарушение – без наказания

Шевченковский районный суд города Львова, рассмотрев дело№ 466/11820/25 по обвинению старшего солдата в самовольном оставлении места службы, удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл уголовное производство в связи с освобождением от уголовнойответственности (пункт 1 часть 2 статьи 284 УПК Украины).

Обвиняемый, по общин условиям уголовной ответственности в период действия военного положения, подлежал строгому наказанию за нарушение воинской дисциплины. Однако прокурором было подано ходатайство об освобождениилица от уголовной ответственности на основании части 5 статьи401 УК Украины в редакции, действовавшей на момент рассмотрения дела. Указанная норма предусматривает возможность избежать уголовного наказания военнослужащим, совершившим преступление впервые, при условии добровольного заявления о намерении вернуться к прохождению военной службы и наличии письменного согласия командира соответствующей воинской части.

Это дело относится к типовым уголовным производствам, возникшим после введения военного положения. Обвиняемый, призванный на военную службу по мобилизации, был зачислен в состав стрелкового подразделения и назначен на соответствующую боевую должность. Правовой статус военнообязанного соответствовал требованиям законодательства Украины, в частности нормам о мобилизации, исполнении воинской обязанности и положенням уставов ВСУ.

В январе 2024 года старший солдат без разрешения командования и без наличия уважительных причин покинул расположение подразделения. Период отсутствия превышал минимальный срок, с котрого такие действия подпадают под. уголовную ответственность. Действия обвиняемого квалифицированы как длительное уклонение от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, что законодательством отнесено к категории особо опасных нарушений установленного порядка несения службы.

Уголовно-правовая оценка указанных действий определяется частью 5 статьи 407 УК Украины, которая устанавливает ответственность за неявку на службу без уважительных причин в период действия военного положения и относит такие деяния к тяжким преступлениям против установленного порядка несения военной службы. Поведение обвиняемого в условиях военного положення повышает общественную опасность правонарушения и переводит его из дисциплінарного или менее тяжкого нарушения в категорію уголовно наказуемых деяний.

В обвинительном акте изложены мотивы поведения обвиняемого: нежелание исполнять служебные обязанности в полном объёме, несоблюдение тренований дисциплины и ненадлежащее отношение к обязанностям. Указанная формулировка соответствует устоявшейся практике доказательства субъективной стороны преступления, в частности прямого умысла. Объективная сторона деяния подтверждалась фактом длительного отсутствия обвиняемого, субъективная – осознанием противоправности и намерением временно уклониться от исполнения воинской обязанности.

При таких обстоятельствах уголовное производство могло завершиться вынесением обвинительного приговора с назначением строгого наказания. Однако в данном деле применение другой нормы Уголовного кодекса, введённой в период действия военного положения, существенно изменило правовую оценку и перспективу производства.

Не приговор, а возвращение: право на исправление

Во время судебного заседания обвиняемый просил удовлетворить ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности, а производство по делу закрыть, поскольку он выразил желание вернуться в воинскую часть Национальной гвардии Украины.

Правовое решение данного дела было прийнято путем применения положений части 5статьи 401 УК Украины. Указанная норма является результатом законодательных изменений, направленных на приведение уголовно-правовых институтов в соответствие с условиями военного положения. Она устанавливает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, которые впервые совершили преступления, предусмотренные статьями 407 или 408 УК Украины, при условии наличия добровольного намерения вернуться к военной службе и письменного согласия командира воинской части.

В мотивировочной части постановления суд указал: освобождение от уголовной ответственности в данном случае не носит характера поблажки или оправдания противоправного поведения, а применяется исключительно при налички условий, установленных законом, каждое из которых подлежит проверке. Было установлено, что обвиняемый совершил преступление впервые, деяние имело место в период действия военного положения, военнослужащий добровільно заявил о намерении вернуться к службе, а командир воинской части письменно подтвердил согласие на его принятие. Суд также констатировал, что обвиняемый осознает нереабилитирующий характер освобождения и правовые последствия закрытия уголовного производства.

С учётом изложенного суд постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, освободить обвиняемого от уголовной ответственности, обязать старшего солдата незамедлительно, но не позднее 72 часов после вступления в законную силу данного постановления прибыть в воинскую часть Национальной гвардии Украины для продолжения прохождения военной службы. Также суд обязал командира воинской части обеспечить продолжение прохождения военной службы старшим солдатом.

Уголовное производство было закрыто на основании пункта 1 части 2 статьи 284 УПК Украины. Такой способ завершения производства означает, что суд не проводит исследование доказательств с целью вынесения приговора по существу предъявленного обвинения. Хотя сам факт совершения деяния не оспаривается, государство отказывается от реализации карательной функции. Также следует отметить, что постановление суда содержит императивные предписания, которые прямо связывают освобождение от уголовнойответственности с обязанностью немедленного возвращения к исполнению воинской обязанности, что включает восстановление денежного обеспечения, социальных гарантий и иных компонентов правового статуса военнослужащего.

Решение суда открывает возможность для других военнослужащих, которые впервые допустили подобне нарушения, вернуться к службе без уголовного наказания. В условиях военного положення уголовное право перестает быть лишь инструментом наказания и всё більше выступает как важный компонент государственной стратеги выживания.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.