На борту было более 350 пассажиров: у берегов Филиппин затонул паром, есть жертвы, фото и видео

08:30, 26 января 2026
По предварительным данным, причиной затопления судна послужили технические неисправности.
фото: UNI
У берегов Филиппин затонул межостровной паром, на борту которого находились более 350 человек. Большинство пассажиров удалось спасти, однако 15 человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идёт о грузопассажирском судне M/V Trisha Kerstin 3, которое следовало из портового города Замбоанга на остров Холо в провинции Сулу. На момент инцидента на борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.

Предварительно, судно начало тонуть из-за технических проблем.

К поисково-спасательной операции привлекли корабли береговой охраны и военно-морского флота, а также самолёт наблюдения, вертолёт военно-воздушных сил Филиппин Black Hawk и рыболовецкие лодки.

Береговая охрана сообщила, что спасены 316 пассажиров. На месте аварии обнаружено по меньшей мере 15 тел из воды.

Фото: EPA/UPG

