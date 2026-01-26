На борту були понад 350 пасажирів: біля берегів Філіппін затонув паром, є жертви, фото та відео

За попередніми даними, причиною затоплення судна стали технічні несправності.

фото: UNI

Поблизу берегів Філіппін затонув міжострівний паром, на борту якого перебували понад 350 людей. Більшість пасажирів вдалося врятувати, однак 15 осіб загинули. Про це повідомляє Associated Press.

Мова йде про вантажно-пасажирське судно M/V Trisha Kerstin 3, яке здійснювало рейс із портового міста Замбоанга до острова Холо у провінції Сулу. На момент інциденту на борту перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу.

Попередньо, судно почало тонути через технічні проблеми.

До пошуково-рятувальної операції залучили кораблі берегової охорони та військово-морського флоту, а також літак спостереження, вертоліт військово-повітряних сил Філіппін Black Hawk і рибальські човни.

Берегова охорона повідомила, що врятовано 316 пасажирів. На місці аварії знайдено щонайменше 15 тіл із човна.

Фото: EPA/UPG

