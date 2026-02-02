  1. В Украине

Укрпочта обновляет стиль и логотип — сколько потратят на ребрендинг, фото

09:42, 2 февраля 2026
Укрпочта к 32-летию представила обновленный логотип, пообещав внедрять ребрендинг постепенно и без многомиллионных затрат.
Укрпочта обновляет стиль и логотип — сколько потратят на ребрендинг, фото
АО «Укрпочта» 2 февраля отмечает 32 года со дня основания. За это время компания прошла путь от бумажных документов и штампов до современной логистической инфраструктуры, цифровых сервисов и мобильного приложения.

В компании отмечают, что вместе с изменениями в работе логично меняется и визуальная идентичность. В то же время в «Укрпочте» подчеркивают: речь идет не о резком и дорогостоящем ребрендинге, а о постепенном и органичном обновлении стиля.

В рамках этого процесса «Укрпочта» представила обновленный логотип и шрифт. Новый стиль, по замыслу компании, усиливает украинскую идентичность и опирается на историческую почтовую эстетику начала ХХ века.

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский пояснил, что новый логотип является современным переосмыслением украинской почтовой традиции 1918–1921 годов.

«Именно поэтому сегодня мы обновляем наш стиль. Новый логотип усиливает украинскую идентичность. А шрифт — это продолжение украинской почтовой эстетики 1918–1921 годов в современной форме», — отметил он.

Центральным элементом нового логотипа стала буква «У», которая одновременно символизирует Украину и Укрпочту.

В компании подчеркнули, что не планируют тратить миллионы гривен на одномоментный ребрендинг. Новый бренд будут внедрять постепенно — прежде всего в новых сервисах, почтоматах, отделениях и т.д.

Украина Укрпочта

