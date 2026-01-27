Владимир Зеленский и украинские раввины почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яру, фото

В Бабьем Яру почтили память жертв Холокоста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр принял участие в мероприятиях по почтению памяти жертв Холокоста.

«Это четкий урок истории: когда ненависть против одного народа не останавливается, другим нельзя оставаться равнодушными и стоять в стороне. Агрессия и пренебрежение к жизни людей и целых наций никогда не должны брать верх, и такая защита жизни должна быть ответственностью не только смелых, но и действительно всего человечества», — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что почтение памяти убитых является важным сигналом для следующих поколений, чтобы трагедия не повторилась.

«Если мы не будем собираться, не будем вспоминать жертв, прежде всего жертв еврейского народа во время Холокоста, во время Бабьего Яра — более 100 тысяч людей были убиты именно здесь и замучены, и миллионы людей — по всему миру — если мы этого не будем делать, то у фашизма есть возможность родиться, снова переродиться в том или ином государстве и воевать против человечества. Против самого главного — против жизни», — отметил Президент.

В церемонии также приняли участие более 50 представителей иностранных дипломатических учреждений и международных организаций, а также украинские раввины. Владимир Зеленский поблагодарил дипломатов и их государства за поддержку Украины и призвал вместе почтить память всех жертв фашистского режима — взрослых, пожилых людей и детей.

27 января 1945 года были освобождены последние узники нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, где погибли более миллиона людей, большинство из которых — евреи. В 2005 году Генассамблея ООН установила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.