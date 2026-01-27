  1. Фото
Володимир Зеленський та українські рабини ушанували памʼять жертв Голокосту в Бабиному Яру, фото

14:04, 27 січня 2026
У Бабиному Яру вшанували памʼять жертв Голокосту.
Володимир Зеленський та українські рабини ушанували памʼять жертв Голокосту в Бабиному Яру, фото
Президент України Володимир Зеленський у Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр взяв участь у заходах з ушанування пам’яті жертв Голокосту.

«Це чіткий урок історії: коли ненависть проти одного народу не зупиняється, іншим не можна залишатися байдужими та стояти осторонь. Агресія та зневага до життя людей і цілих націй ніколи не повинні брати гору, і такий захист життя повинен бути відповідальністю не тільки сміливих, але й справді всього людства», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що вшанування пам'яті вбитих є важливим сигналом наступним поколінням, щоб не відбулося повторення трагедії.

«Якщо ми не будемо збиратися, не будемо згадувати жертв, передусім жертв єврейського народу під час Голокосту, під час Бабиного Яру – більш ніж 100 тисяч людей було вбито саме тут і закатовано, і мільйони людей – по всьому світу – якщо ми цього не будемо робити, то у фашизму є можливість народитися, знов переродитись у тій чи іншій державі та воювати проти людства. Проти найголовнішого – проти життя», – зазначив Президент.

У церемонії також узяли участь понад 50 представників іноземних дипломатичних установ і міжнародних організацій, а також українські рабини. Володимир Зеленський подякував дипломатам і їхнім державам за підтримку України та закликав разом ушанувати пам’ять усіх жертв фашистського режиму — дорослих, літніх людей і дітей.

27 січня 1945 року були звільнені останні вʼязні нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, де загинуло понад мільйон людей, більшість із яких – євреї. У 2005 році Генасамблея ООН встановила 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту.

