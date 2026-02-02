Классификация должностей госслужбы в 2026 году: за что НАГС вернет документы, отменит решения или признает нарушения

НАДС разъяснило ключевые правила и типичные ошибки во время классификации должностей в 2026 году.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы предоставило разъяснения относительно проведения классификации должностей в 2026 году.

Был сформирован ТОП-20 вопросов, которые чаще всего поступали от госслужащих. Они касаются практического применения процедуры классификации должностей, организационных аспектов ее проведения, а также типовых ситуаций, с которыми сталкиваются службы управления персоналом в государственных органах.

Относительно создания классификационного комитета Издается ли приказ о создании классификационного комитета, если в настоящее время нет необходимости проводить повторную классификацию должностей?

Да, издается. В соответствии с Методикой классификационный комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным коллегиальным органом. Его создание не зависит от наличия потребности в проведении повторной классификации должностей на момент издания приказа.

Может ли быть создан классификационный комитет в малочисленном управлении со статусом юридического лица публичного права, где есть два самостоятельных отдела и две отдельные должности категории «В» (бухгалтер и кадровик)?

Нет. Методикой предусмотрено, что классификационный комитет создается в государственном органе, в структуре которого есть не менее трех руководителей самостоятельных структурных подразделений без учета ответственного структурного подразделения.

Если в государственном органе есть три самостоятельных структурных подразделения, но один руководитель отсутствует (должность вакантна, работник мобилизован), может ли быть создан классификационный комитет?

Да, если исполнение обязанностей по должности отсутствующего руководителя возложено на другого работника. Если такое возложение должностных обязанностей не осуществлено, классификационный комитет временно не может быть создан, поскольку не будет соблюден пункт 1 раздела II Методики.

В ОВА есть структурные подразделения со статусом юридического лица публичного права, которые не имеют возможности создать классификационный комитет. Кто проводит классификацию?

В таком случае классификация должностей проводится ответственным структурным подразделением в порядке, определенном Методикой.

Если руководитель аппарата и его заместитель не являются государственными служащими, могут ли они возглавлять классификационный комитет?

Председателем классификационного комитета в соответствии с Методикой может быть определен:

руководитель государственной службы в государственном органе или лицо, исполняющее его обязанности;

заместитель руководителя государственной службы в государственном органе;

иное уполномоченное в установленном порядке лицо на уровне не ниже I–III уровней должностей государственной службы.

Может ли заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения быть членом классификационного комитета?

Да. Методикой предусмотрено, что классификационный комитет создается в составе: председателя классификационного комитета; секретаря классификационного комитета; не менее трех руководителей, уровень должностей которых не ниже уровня руководителя самостоятельного структурного подразделения.

Уровень должности заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения позволяет ему быть членом классификационного комитета.

Может ли секретарем комитета быть главный специалист службы управления персоналом, а членом комитета — заведующий этим сектором?

Да, может. Согласно Методике секретарь определяется из числа работников ответственного структурного подразделения, которым является служба управления персоналом. Методика не ограничивает определение руководителя службы управления персоналом членом классификационного комитета.

Может ли быть секретарем не государственный служащий из числа работников ответственного структурного подразделения?

Да. Секретарь классификационного комитета должен быть определен из числа работников ответственного структурного подразделения. Методикой не предусмотрено требование обязательного наличия у секретаря статуса государственного служащего.

Относительно деятельности классификационного комитета В связи с внесением протоколов классификационного комитета в номенклатуру дел, какой срок хранения этих протоколов и номер статьи по перечню постановления КМУ?

В соответствии со статьей 14а Перечня типовых документов, создаваемых в ходе деятельности государственных органов и других учреждений, организаций и предприятий, с указанием сроков хранения документов, утвержденного приказом Минюста от 12 апреля 2012 года № 578/5, зарегистрированного в Минюсте 17 апреля 2021 года за № 571/20884, протоколы заседаний постоянно действующих научных, научно-технических, экспертных, методических, педагогических, консультативных и других комитетов, советов, комиссий, рабочих групп, относящиеся к деятельности организации, имеют постоянный срок хранения.

Учитывая, что классификационный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом, а протоколы его заседаний фиксируют принятые решения и основания их принятия, такие протоколы подлежат постоянному хранению и должны включаться в номенклатуру дел соответствующего государственного органа с указанием срока хранения «постоянно».

Если председателем классификационного комитета может быть только руководитель аппарата ОГА, а он отсутствует, можно ли определить председательствующего на заседании?

Роль председателя классификационного комитета четко определена. Вместе с тем в случае необходимости, вследствие отсутствия (невозможности участия) именно председателя классификационного комитета, заседание может провести определенный в установленном порядке заместитель председателя классификационного комитета.

Пакет документов, направляемых на согласование, в любом случае подписывается руководителем государственной службы, что подтверждает его согласие с принятым решением.

Имеет ли секретарь классификационного комитета право голоса?

Нет. Секретарь классификационного комитета не участвует в голосовании. В соответствии с Методикой секретарь обеспечивает организационно-методическое сопровождение работы классификационного комитета.

Что обязательно должно быть указано в протоколе классификационного комитета? Существует ли утвержденная форма?

Форма протокола является произвольной. Вместе с тем в протоколе обязательно указываются: состав присутствующих; наименование подразделений и/или должностей, которые рассматривались; результаты голосования и принятые решения.

Для удобства НАГС разработан ориентировочный образец протокола, который размещен по ссылке.

Нужно ли разрабатывать Положение о классификационном комитете?

Методика не предусматривает обязанности разработки отдельного положения о классификационном комитете. При этом Методикой предусмотрены основные положения (нормы прямого действия), которые регламентируют порядок его работы.

III. Относительно подготовки документов по результатам классификации должностей

Если структурное подразделение со статусом юридического лица публичного права местной государственной администрации имеет собственного руководителя государственной службы, направляет ли он документы в НАГС самостоятельно?

Нет. Классификация должностей проводится таким подразделением самостоятельно, результаты направляются в соответствующую местную государственную (военную) администрацию, которая затем направляет документы на согласование в территориальный орган НАГС.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 раздела VI Методики местные государственные (военные) администрации подают территориальному органу НАГС документы по результатам классификации должностей структурных подразделений (со статусом или без статуса юридического лица публичного права), которые входят в структуру соответствующей местной государственной (военной) администрации.

Структурное подразделение (юридическое лицо) РГА направляет документы по классификации должностей в РГА, которая пересылает их в соответствующий территориальный орган НАГС. Нужно ли направлять в НАГС материалы по всем другим структурным подразделениям со статусом юридического лица публичного права и аппарата?

Нет. В НАГС направляются только документы по классификации должностей государственного органа, в котором она была проведена.

Относительно других вопросов проведения классификации должностей Может ли государственный орган проводить классификацию должностей в период реорганизации?

Абзацем вторым пункта 2 раздела III Методики определено, что классификация должностей не проводится в государственном органе, который находится в состоянии ликвидации или реорганизации, если определен правопреемник и переданы полномочия и функции органа, который реорганизуется, за исключением:

продолжения осуществления полномочий и функций в определенных сферах компетенции до завершения мероприятий по созданию министерства, другого центрального органа исполнительной власти, к которому переходят полномочия и функции министерства, другого центрального органа исполнительной власти, который прекращается, и возможности обеспечения осуществления им этих функций и полномочий, о чем издан соответствующий акт Кабинета Министров Украины в установленном порядке;

судов, находящихся в состоянии ликвидации или реорганизации до завершения работы ликвидационной комиссии, комиссии по реорганизации.

Если в РГА создается самостоятельное структурное подразделение со статусом юридического лица публичного права и необходимо сразу назначить руководителя, кто проводит классификацию?

В соответствии с пунктом 2 раздела VIII Методики классификация должностей в новосозданных структурных подразделениях местных государственных (военных) администраций со статусом юридического лица публичного права проводится ответственным структурным подразделением аппарата такой местной государственной (военной) администрации, которое определено руководителем государственной службы аппарата (руководителем аппарата) такой местной государственной (военной) администрации по поручению главы местной государственной (военной) администрации.

Если введена должность заместителя отдела в составе самостоятельного структурного подразделения государственного органа (без изменения цели и функций) — является ли это изменением структуры и необходимо ли проводить классификацию этой должности?

Да, необходимо. Каждая новая должность государственной службы в штатном расписании требует определения классификационного кода. Определенный классификационный код новой должности требует обязательного согласования НАГС (территориальным органом НАГС), кроме случаев, установленных пунктом 3-1 части третьей статьи 13 Закона Украины «О государственной службе». Классификационный код вносится в штатное расписание вместе с размером должностного оклада (грейда), который определяется на его основе.

Если в классификационном коде меняется только тип (с 1.3 на 1.2 по всему органу, основание — изменение типа органа), проводится ли повторная классификация должностей?

В соответствии с пунктом 3 раздела VIII Методики повторная классификация должностей не проводится в случае, в частности, изменения типа и/или юрисдикции государственного органа на основании закона, если другие изменения отсутствуют и не влияют на согласованный классификационный код соответствующей должности государственной службы в части определенных семей и уровня должностей.

В таком случае государственный орган направляет в НАГС в порядке информирования обновленные сведения и информацию о должностях.

Если в отделе сокращается одна из пяти должностей с одинаковым классификационным кодом, вследствие чего изменяется описание основного направления работы по другой должности (добавляется новый функционал по должности), проводится ли повторная классификация?

Да. Если изменение функционала приводит к изменению содержания должностных обязанностей, это является основанием для проведения повторной классификации соответствующей должности, а также при необходимости внесения изменений в должностную инструкцию по такой должности государственного служащего.

