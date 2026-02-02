  1. Судебная практика
Формальные недостатки рапорта не могут лишать военнослужащего права на увольнение — 5ААС

10:00, 2 февраля 2026
Суд признал противоправным отказ воинской части и обязал повторно рассмотреть рапорт об увольнении в связи с необходимостью постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы.
Пятый апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым признан противоправным отказ воинской части в увольнении мобилизованного военнослужащего по семейным обстоятельствам.

Суд подчеркнул: несоблюдение отдельных формальных требований при оформлении рапорта или представления не может нивелировать право военнослужащего на увольнение, если имеются предусмотренные законом основания — в частности необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы и отсутствие других лиц, способных осуществлять такой уход.

Обстоятельства дела №420/5366/24

Пятый апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу воинской части на решение Одесского окружного административного суда по делу по иску мобилизованного военнослужащего к двум воинским частям Министерства обороны Украины.

Истец проходит военную службу по призыву во время мобилизации с 2022 года. В декабре 2023 года он подал рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам — в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за родным братом, которому установлена инвалидность I группы и который, согласно медицинским документам, нуждается в постороннем уходе. Истец также предоставил доказательства отсутствия других лиц, способных осуществлять такой уход.

Командование воинской части, где проходил службу истец, направило документы на согласование в другую воинскую часть, уполномоченную принимать решение об увольнении. По результатам рассмотрения было отказано — по мотивам того, что документы якобы не подтверждают «необходимость» именно этого военнослужащего осуществлять уход, а также из-за несоответствий между формулировками в рапорте и представлении.

Позиция суда первой инстанции

Одесский окружной административный суд признал действия воинской части по отказу в увольнении противоправными. Суд пришел к выводу, что истец предоставил надлежащие и достаточные доказательства:

  • установления брату инвалидности I группы;
  • потребности в постороннем (постоянном) уходе;
  • отсутствия других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход.

Суд обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт с учетом правовой оценки суда, однако не обязал непосредственно уволить военнослужащего.

Аргументы апелляции

В апелляционной жалобе воинская часть настаивала, что:

  • заключение ЛКК не является надлежащим документом для подтверждения потребности в постоянном уходе;
  • закон требует совокупности нескольких условий, в частности доказывания юридической обязанности именно брата осуществлять уход;
  • представленные документы содержат формальные и содержательные недостатки.

Выводы апелляционного суда

Пятый апелляционный административный суд с этими доводами не согласился и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Суд отметил, что:

  • основание, предусмотренное абзацем седьмым подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», является самостоятельным и не требует дополнительных условий, не предусмотренных законом;
  • заключения врачебно-консультативной комиссии, а также другие медицинские документы могут подтверждать потребность в постоянном уходе;
  • акт обследования жилищных условий и материалы дела подтверждают отсутствие других лиц, способных осуществлять уход;
  • формальные недостатки в оформлении рапорта или представления, а также расхождения в формулировках, не могут быть основанием для фактического лишения военнослужащего предусмотренного законом права;
  • отказ в увольнении, оформленный письмом, не является надлежащим решением субъекта властных полномочий.

Апелляционный суд подчеркнул: органы военного управления обязаны действовать в пределах и способом, определенными законом, а не создавать дополнительные, не предусмотренные законодательством барьеры для реализации прав военнослужащих.

Результат

Апелляционная жалоба воинской части оставлена без удовлетворения. Решение Одесского окружного административного суда о признании отказа в увольнении противоправным и обязании повторно рассмотреть рапорт — оставлено без изменений. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и, с учетом категории дела, не подлежит кассационному обжалованию, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

