Формальные недостатки рапорта не могут лишать военнослужащего права на увольнение — 5ААС
Пятый апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым признан противоправным отказ воинской части в увольнении мобилизованного военнослужащего по семейным обстоятельствам.
Суд подчеркнул: несоблюдение отдельных формальных требований при оформлении рапорта или представления не может нивелировать право военнослужащего на увольнение, если имеются предусмотренные законом основания — в частности необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы и отсутствие других лиц, способных осуществлять такой уход.
Обстоятельства дела №420/5366/24
Пятый апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу воинской части на решение Одесского окружного административного суда по делу по иску мобилизованного военнослужащего к двум воинским частям Министерства обороны Украины.
Истец проходит военную службу по призыву во время мобилизации с 2022 года. В декабре 2023 года он подал рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам — в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за родным братом, которому установлена инвалидность I группы и который, согласно медицинским документам, нуждается в постороннем уходе. Истец также предоставил доказательства отсутствия других лиц, способных осуществлять такой уход.
Командование воинской части, где проходил службу истец, направило документы на согласование в другую воинскую часть, уполномоченную принимать решение об увольнении. По результатам рассмотрения было отказано — по мотивам того, что документы якобы не подтверждают «необходимость» именно этого военнослужащего осуществлять уход, а также из-за несоответствий между формулировками в рапорте и представлении.
Позиция суда первой инстанции
Одесский окружной административный суд признал действия воинской части по отказу в увольнении противоправными. Суд пришел к выводу, что истец предоставил надлежащие и достаточные доказательства:
- установления брату инвалидности I группы;
- потребности в постороннем (постоянном) уходе;
- отсутствия других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход.
Суд обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт с учетом правовой оценки суда, однако не обязал непосредственно уволить военнослужащего.
Аргументы апелляции
В апелляционной жалобе воинская часть настаивала, что:
- заключение ЛКК не является надлежащим документом для подтверждения потребности в постоянном уходе;
- закон требует совокупности нескольких условий, в частности доказывания юридической обязанности именно брата осуществлять уход;
- представленные документы содержат формальные и содержательные недостатки.
Выводы апелляционного суда
Пятый апелляционный административный суд с этими доводами не согласился и оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Суд отметил, что:
- основание, предусмотренное абзацем седьмым подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», является самостоятельным и не требует дополнительных условий, не предусмотренных законом;
- заключения врачебно-консультативной комиссии, а также другие медицинские документы могут подтверждать потребность в постоянном уходе;
- акт обследования жилищных условий и материалы дела подтверждают отсутствие других лиц, способных осуществлять уход;
- формальные недостатки в оформлении рапорта или представления, а также расхождения в формулировках, не могут быть основанием для фактического лишения военнослужащего предусмотренного законом права;
- отказ в увольнении, оформленный письмом, не является надлежащим решением субъекта властных полномочий.
Апелляционный суд подчеркнул: органы военного управления обязаны действовать в пределах и способом, определенными законом, а не создавать дополнительные, не предусмотренные законодательством барьеры для реализации прав военнослужащих.
Результат
Апелляционная жалоба воинской части оставлена без удовлетворения. Решение Одесского окружного административного суда о признании отказа в увольнении противоправным и обязании повторно рассмотреть рапорт — оставлено без изменений. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и, с учетом категории дела, не подлежит кассационному обжалованию, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.