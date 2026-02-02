Можно ли взыскать алименты на содержание ребенка, находясь в браке: разъяснения юристов

Договоренность, медиация или суд: какие механизмы работают для взыскания алиментов в браке.

Обязательно ли разводиться, чтобы получать алименты на содержание ребенка? Ответ — нет. Закон позволяет взыскать алименты даже тогда, когда родители официально состоят в браке. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объясняют, в каких случаях это возможно, как договориться о содержании ребенка без суда и когда без обращения в суд не обойтись.

Супруги могут договориться об уплате алиментов на ребенка самостоятельно или в медиации — и зафиксировать договоренности устно либо заключить письменный договор и удостоверить его нотариально, в котором определить размер, сроки и порядок уплаты.

Однако если один из супругов отказывается содержать общего ребенка — алименты можно взыскать через суд.

Ситуации, когда один из супругов, с которым проживает ребенок, обращается в суд о взыскании алиментов на содержание ребенка с другого, возможны, например, в случаях:

домашнего насилия: когда один из супругов с ребенком вынужден проживать отдельно от обидчика

или супруги находятся в конфликте и живут отдельно

по договоренности сторон.

При определении размера алиментов суд учитывает доходы обоих родителей, потребности ребенка и другие обстоятельства. Алименты можно взыскать в твердой денежной форме (фиксированной) либо в виде части со всех доходов плательщика: 25% дохода на одного ребенка, 33% — на двоих детей, 50% — на троих и более детей. При этом даже при отсутствии официального дохода у плательщика взыскивается минимальный размер алиментов.

С 1 января 2026 года минимальный размер алиментов в Украине составляет 1 408,5 гривен для детей в возрасте до 6 лет и 1 756 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Также можно обращаться о взыскании алиментов за прошедшее время (до 10 лет), если имеются доказательства того, что один из супругов ранее пытался их получить, но другой уклонялся от уплаты.

