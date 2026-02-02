  1. В Украине

Можно ли взыскать алименты на содержание ребенка, находясь в браке: разъяснения юристов

08:30, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Договоренность, медиация или суд: какие механизмы работают для взыскания алиментов в браке.
Можно ли взыскать алименты на содержание ребенка, находясь в браке: разъяснения юристов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обязательно ли разводиться, чтобы получать алименты на содержание ребенка? Ответ — нет. Закон позволяет взыскать алименты даже тогда, когда родители официально состоят в браке. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объясняют, в каких случаях это возможно, как договориться о содержании ребенка без суда и когда без обращения в суд не обойтись.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Супруги могут договориться об уплате алиментов на ребенка самостоятельно или в медиации — и зафиксировать договоренности устно либо заключить письменный договор и удостоверить его нотариально, в котором определить размер, сроки и порядок уплаты.

Однако если один из супругов отказывается содержать общего ребенка — алименты можно взыскать через суд.

Ситуации, когда один из супругов, с которым проживает ребенок, обращается в суд о взыскании алиментов на содержание ребенка с другого, возможны, например, в случаях:

  • домашнего насилия: когда один из супругов с ребенком вынужден проживать отдельно от обидчика
  • или супруги находятся в конфликте и живут отдельно
  • по договоренности сторон.

При определении размера алиментов суд учитывает доходы обоих родителей, потребности ребенка и другие обстоятельства. Алименты можно взыскать в твердой денежной форме (фиксированной) либо в виде части со всех доходов плательщика: 25% дохода на одного ребенка, 33% — на двоих детей, 50% — на троих и более детей. При этом даже при отсутствии официального дохода у плательщика взыскивается минимальный размер алиментов.

С 1 января 2026 года минимальный размер алиментов в Украине составляет 1 408,5 гривен для детей в возрасте до 6 лет и 1 756 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Также можно обращаться о взыскании алиментов за прошедшее время (до 10 лет), если имеются доказательства того, что один из супругов ранее пытался их получить, но другой уклонялся от уплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети алименты брак развод

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Что делают алименты в проекте нового Гражданского кодекса и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Парковочные льготы для водителей с инвалидностью станут доступны только при наличии распознавательного знака

Водители с инвалидностью и те, кто перевозит пассажиров с инвалидностью, получат новые правила пользования парковками.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]