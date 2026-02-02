Чи можна стягнути аліменти на утримання дитини, перебуваючи у шлюбі: роз’яснення юристів

Домовленість, медіація або суд: які механізми працюють для стягнення аліментів у шлюбі.

Чи обов’язково розлучатися, щоб отримувати аліменти на дитину? Відповідь — ні. Закон дозволяє стягувати аліменти навіть тоді, коли батьки офіційно перебувають у шлюбі. У Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги пояснюють, у яких випадках це можливо, як домовитися про утримання дитини без суду та коли без звернення до суду не обійтися.

Подружжя може домовитися про сплату аліментів на дитину самостійно або в медіації — і зафіксувати домовленості усно або укласти письмовий договір та засвідчити його нотаріально, у якому визначити розмір, строки та порядок сплати.

Однак якщо один з подружжя утримувати спільну дитину відмовляється — аліменти можна стягнути через суд.

Ситуації, коли один з подружжя, з ким проживає дитина, звертається до суду по стягнення аліментів на утримання дитини з іншого, можливі, наприклад, у випадках:

домашнього насильства: коли один з подружжя з дитиною змушений проживати окремо від кривдника

або подружжя у конфлікті і живе окремо

за домовленістю сторін.

При визначенні розміру аліментів суд враховує доходи обох батьків, потреби дитини та інші обставини. Аліменти можна стягнути у твердій грошовій формі (фіксованій) або частину з усіх доходів платника: 25% доходу на одну дитину, 33% на двох дітей, 50% на трьох і більше дітей. При цьому навіть за відсутності офіційного доходу у платника стягується мінімальний розмір аліментів.

З 1 січня 2026 року мінімальний розмір аліментів в Україні становить 1 408,5 гривень для дітей віком до 6 років та 1 756 гривень для дітей від 6 до 18 років.

Також можна звертатися по стягнення аліментів за минулий час (до 10 років), якщо є докази, що один з подружжя раніше намагався їх отримати, але інший ухилявся від сплати.

