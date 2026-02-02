Когда недвижимость уничтожена вследствие войны: как закрыть право собственности в Госреестре
Управление государственной регистрации Хмельницкого межрегионального управления Министерства юстиции Украины разъясняет порядок прекращения права собственности на недвижимое имущество в связи с его уничтожением.
В соответствии со статьей 2 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», государственная регистрация прав — это официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Порядок государственной регистрации прекращения права собственности в связи с уничтожением объекта определен пунктом 75 Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года № 1127 (с изменениями).
Для проведения государственной регистрации подаются:
- заявление собственника или всех совладельцев объекта, подлинность подписей на котором удостоверяется в соответствии с требованиями законодательства о нотариате. Если имущество находится в совместной общей собственности супругов или бывших супругов, заявление подписывается каждым из них независимо от того, за кем зарегистрировано право;
- документ, удостоверяющий право собственности на объект, за исключением случаев, когда право уже зарегистрировано или когда документ утрачен, поврежден либо испорчен.
- Государственная регистрация прекращения права собственности проводится при наличии одного из следующих подтверждений факта уничтожения:
- сведений, полученных государственным регистратором из Единой государственной электронной системы в сфере строительства;
- выписки из Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
Такая выписка содержит информацию о:
- акте комиссионного обследования, в котором объект определен как разрушенный и непригодный для использования по целевому назначению;
- акте дистанционного обследования с выводом об уничтожении объекта, составленном в соответствии с действующими правительственными порядками.
Кроме того, заявитель может подать один из указанных актов или их копии, удостоверенные собственной подписью. В то же время, если акт комиссионного обследования предусматривает необходимость проведения технического обследования, государственная регистрация прекращения права собственности возможна исключительно при наличии сведений из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
В случае нахождения имущества в общей собственности двух и более лиц прекращение права собственности возможно только при одновременном обращении всех совладельцев, поскольку законодательство не предусматривает уничтожение отдельной доли в общей собственности.
Основанием для отказа в государственной регистрации может также быть наличие зарегистрированных обременений на имущество.
Документы для проведения государственной регистрации подаются исключительно в бумажной форме — лично собственником либо его уполномоченным представителем — государственному регистратору, в центр предоставления административных услуг или нотариусу в пределах области по местонахождению недвижимого имущества. В то же время, для имущества, расположенного на временно оккупированных или прифронтовых территориях, регистрационные действия могут осуществляться в пределах всей территории Украины.
Граждане Украины, имущество которых уничтожено вследствие боевых действий, террористических актов или диверсий, освобождаются от уплаты административного сбора за проведение государственной регистрации в срок пять рабочих дней.
Также в Министерстве юстиции подчеркивают: в соответствии со статьей 14 Закона, уничтожение объекта недвижимого имущества является основанием для закрытия соответствующего раздела Государственного реестра прав и регистрационного дела.
