Когда недвижимость уничтожена вследствие войны: как закрыть право собственности в Госреестре

Минюст разъясняет, какие документы подать и при каких условиях государственный регистратор прекращает право собственности.

Управление государственной регистрации Хмельницкого межрегионального управления Министерства юстиции Украины разъясняет порядок прекращения права собственности на недвижимое имущество в связи с его уничтожением.

В соответствии со статьей 2 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», государственная регистрация прав — это официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Порядок государственной регистрации прекращения права собственности в связи с уничтожением объекта определен пунктом 75 Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года № 1127 (с изменениями).

Для проведения государственной регистрации подаются:

заявление собственника или всех совладельцев объекта, подлинность подписей на котором удостоверяется в соответствии с требованиями законодательства о нотариате. Если имущество находится в совместной общей собственности супругов или бывших супругов, заявление подписывается каждым из них независимо от того, за кем зарегистрировано право;

документ, удостоверяющий право собственности на объект, за исключением случаев, когда право уже зарегистрировано или когда документ утрачен, поврежден либо испорчен.

Государственная регистрация прекращения права собственности проводится при наличии одного из следующих подтверждений факта уничтожения:

сведений, полученных государственным регистратором из Единой государственной электронной системы в сфере строительства;

выписки из Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Такая выписка содержит информацию о:

акте комиссионного обследования, в котором объект определен как разрушенный и непригодный для использования по целевому назначению;

акте дистанционного обследования с выводом об уничтожении объекта, составленном в соответствии с действующими правительственными порядками.

Кроме того, заявитель может подать один из указанных актов или их копии, удостоверенные собственной подписью. В то же время, если акт комиссионного обследования предусматривает необходимость проведения технического обследования, государственная регистрация прекращения права собственности возможна исключительно при наличии сведений из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В случае нахождения имущества в общей собственности двух и более лиц прекращение права собственности возможно только при одновременном обращении всех совладельцев, поскольку законодательство не предусматривает уничтожение отдельной доли в общей собственности.

Основанием для отказа в государственной регистрации может также быть наличие зарегистрированных обременений на имущество.

Документы для проведения государственной регистрации подаются исключительно в бумажной форме — лично собственником либо его уполномоченным представителем — государственному регистратору, в центр предоставления административных услуг или нотариусу в пределах области по местонахождению недвижимого имущества. В то же время, для имущества, расположенного на временно оккупированных или прифронтовых территориях, регистрационные действия могут осуществляться в пределах всей территории Украины.

Граждане Украины, имущество которых уничтожено вследствие боевых действий, террористических актов или диверсий, освобождаются от уплаты административного сбора за проведение государственной регистрации в срок пять рабочих дней.

Также в Министерстве юстиции подчеркивают: в соответствии со статьей 14 Закона, уничтожение объекта недвижимого имущества является основанием для закрытия соответствующего раздела Государственного реестра прав и регистрационного дела.

