Коли нерухомість знищена внаслідок війни: як закрити право власності в Держреєстрі

Мін’юст роз’яснює, які документи подати та за яких умов державний реєстратор припиняє право власності.

Управління державної реєстрації Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України роз’яснює порядок припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з його знищенням.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація прав — це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Порядок державної реєстрації припинення права власності у зв’язку зі знищенням об’єкта визначено пунктом 75 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (зі змінами).

Для проведення державної реєстрації подаються:

заява власника або всіх співвласників об’єкта, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до вимог законодавства про нотаріат. Якщо майно перебуває у спільній сумісній власності подружжя або колишнього подружжя, заява підписується кожним із них незалежно від того, за ким зареєстровано право;

документ, що посвідчує право власності на об’єкт, за винятком випадків, коли право вже зареєстроване або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований.

Державна реєстрація припинення права власності проводиться за наявності одного з таких підтверджень факту знищення:

відомостей, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

витягу з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Такий витяг містить інформацію про:

акт комісійного обстеження, у якому об’єкт визначено як зруйнований та непридатний для використання за цільовим призначенням;

акт дистанційного обстеження із висновком про знищення об’єкта, складений відповідно до чинних урядових порядків.

Крім того, заявник може подати один із зазначених актів або їх копії, засвідчені власним підписом. Водночас, якщо акт комісійного обстеження передбачає необхідність проведення технічного обстеження, державна реєстрація припинення права власності можлива виключно за наявності відомостей із Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У разі перебування майна у спільній власності двох і більше осіб припинення права власності можливе лише за одночасного звернення всіх співвласників, оскільки законодавство не передбачає знищення окремої частки у спільній власності.

Підставою для відмови у державній реєстрації може бути також наявність зареєстрованих обтяжень на майно.

Документи для проведення державної реєстрації подаються виключно у паперовій формі — особисто власником або його уповноваженим представником — до державного реєстратора, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса в межах області за місцезнаходженням нерухомого майна. Водночас, для майна, розташованого на тимчасово окупованих або прифронтових територіях, реєстраційні дії можуть здійснюватися в межах усієї території України.

Громадяни України, майно яких знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, звільняються від сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації у строк п’ять робочих днів.

Також у Міністерстві юстиції наголошують: відповідно до статті 14 Закону, знищення об’єкта нерухомого майна є підставою для закриття відповідного розділу Державного реєстру прав і реєстраційної справи.

