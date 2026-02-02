Обморожение или переохлаждение во время работы – алгоритм действий для работников

В Управлении инспекционной деятельности напомнили порядок действий в случае обморожения или переохлаждения во время выполнения трудовых обязанностей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области объяснило порядок действий для работников в случае обморожения или переохлаждения на работе. В ведомстве отметили, что выполнение работ на открытом воздухе, в неотапливаемых помещениях или в условиях аварийных отключений электроэнергии зимой значительно повышает риск холодовых травм и требует немедленной реакции.

При появлении симптомов, в частности онемения, потери чувствительности, сильного холода или боли в пальцах, ушах или лице, дрожи, слабости или головокружения, работник должен немедленно прекратить выполнение работы, особенно на открытом воздухе или на высоте.

Следующим шагом является согревание: необходимо перейти в теплое или защищенное место, снять влажную одежду и по возможности переодеться в сухую, постепенно согревать пораженные участки без резкого нагрева, открытого огня или горячей воды. Также рекомендуется выпить теплый напиток без содержания алкоголя.

Об ухудшении состояния здоровья обязательно следует сообщить непосредственному руководителю работ, мастеру или ответственному лицу. В управлении отмечают, что обморожение или переохлаждение, полученные во время выполнения трудовых обязанностей, могут быть признаны несчастным случаем.

В случае если симптомы не исчезают или усиливаются, необходимо обратиться за медицинской помощью: вызывается экстренная медицинская помощь или организуется доставка в учреждение здравоохранения. Возвращаться к работе до оценки состояния медицинским работником нельзя.

В случае временной потери трудоспособности на один рабочий день или более обморожение или переохлаждение подлежат оформлению как несчастный случай, связанный с производством. Учреждение здравоохранения в таком случае незамедлительно, с использованием средств связи, а в течение суток — на бумажном носителе направляет экстренное сообщение работодателю, территориальному органу Гоструда по месту наступления события и территориальному органу Пенсионного фонда Украины. После этого работодатель организует расследование несчастного случая в установленном порядке.

В управлении подчеркнули, что своевременное сообщение о симптомах защищает права работника, а игнорирование признаков холода может привести к тяжелым осложнениям даже в случае, на первый взгляд, незначительного обморожения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.