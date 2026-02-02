  1. В Украине

Обморожение или переохлаждение во время работы – алгоритм действий для работников

08:12, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Управлении инспекционной деятельности напомнили порядок действий в случае обморожения или переохлаждения во время выполнения трудовых обязанностей.
Обморожение или переохлаждение во время работы – алгоритм действий для работников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области объяснило порядок действий для работников в случае обморожения или переохлаждения на работе. В ведомстве отметили, что выполнение работ на открытом воздухе, в неотапливаемых помещениях или в условиях аварийных отключений электроэнергии зимой значительно повышает риск холодовых травм и требует немедленной реакции.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

При появлении симптомов, в частности онемения, потери чувствительности, сильного холода или боли в пальцах, ушах или лице, дрожи, слабости или головокружения, работник должен немедленно прекратить выполнение работы, особенно на открытом воздухе или на высоте.

Следующим шагом является согревание: необходимо перейти в теплое или защищенное место, снять влажную одежду и по возможности переодеться в сухую, постепенно согревать пораженные участки без резкого нагрева, открытого огня или горячей воды. Также рекомендуется выпить теплый напиток без содержания алкоголя.

Об ухудшении состояния здоровья обязательно следует сообщить непосредственному руководителю работ, мастеру или ответственному лицу. В управлении отмечают, что обморожение или переохлаждение, полученные во время выполнения трудовых обязанностей, могут быть признаны несчастным случаем.

В случае если симптомы не исчезают или усиливаются, необходимо обратиться за медицинской помощью: вызывается экстренная медицинская помощь или организуется доставка в учреждение здравоохранения. Возвращаться к работе до оценки состояния медицинским работником нельзя.

В случае временной потери трудоспособности на один рабочий день или более обморожение или переохлаждение подлежат оформлению как несчастный случай, связанный с производством. Учреждение здравоохранения в таком случае незамедлительно, с использованием средств связи, а в течение суток — на бумажном носителе направляет экстренное сообщение работодателю, территориальному органу Гоструда по месту наступления события и территориальному органу Пенсионного фонда Украины. После этого работодатель организует расследование несчастного случая в установленном порядке.

В управлении подчеркнули, что своевременное сообщение о симптомах защищает права работника, а игнорирование признаков холода может привести к тяжелым осложнениям даже в случае, на первый взгляд, незначительного обморожения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Что делают алименты в проекте нового Гражданского кодекса и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Парковочные льготы для водителей с инвалидностью станут доступны только при наличии распознавательного знака

Водители с инвалидностью и те, кто перевозит пассажиров с инвалидностью, получат новые правила пользования парковками.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]