Обмороження або переохолодження під час роботи – алгоритм дій для працівників

В Управлінні інспекційної діяльності нагадали порядок дій у разі обмороження або переохолодження під час виконання трудових обов’язків.

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області пояснило порядок дій для працівників у разі обмороження або переохолодження на роботі. У відомстві зазначили, що виконання робіт на відкритому повітрі, в неопалюваних приміщеннях або в умовах аварійних відключень електроенергії взимку значно підвищує ризик холодових травм і потребує негайної реакції.

За появи симптомів, зокрема оніміння, втрати чутливості, сильного холоду чи болю у пальцях, вухах або обличчі, тремтіння, слабкості чи запаморочення, працівник має негайно припинити виконання роботи, особливо на відкритому повітрі або на висоті.

Наступним кроком є зігрівання: необхідно перейти у тепле або захищене місце, зняти вологий одяг і за можливості перевдягнутися у сухий, поступово зігрівати уражені ділянки без різкого нагрівання, відкритого вогню чи гарячої води. Також рекомендовано випити теплий напій без вмісту алкоголю.

Про погіршення стану здоров’я обов’язково слід повідомити безпосереднього керівника робіт, майстра або відповідальну особу. В управлінні наголошують, що обмороження чи переохолодження, отримані під час виконання трудових обов’язків, можуть бути визнані нещасним випадком.

У разі якщо симптоми не зникають або посилюються, необхідно звернутися по медичну допомогу: викликається екстрена медична допомога або організовується доставлення до закладу охорони здоров’я. Повертатися до роботи до оцінки стану медичним працівником не можна.

У разі тимчасової втрати працездатності на один робочий день або більше обмороження чи переохолодження підлягають оформленню як нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом. Заклад охорони здоров’я у такому випадку невідкладно, із використанням засобів зв’язку, а протягом доби — на паперовому носії надсилає екстрене повідомлення роботодавцю, територіальному органу Держпраці за місцем настання події та територіальному органу Пенсійного фонду України. Після цього роботодавець організовує розслідування нещасного випадку в установленому порядку.

В управлінні підкреслили, що своєчасне повідомлення про симптоми захищає права працівника, а ігнорування ознак холоду може призвести до тяжких ускладнень навіть у разі, на перший погляд, незначного обмороження.

