НАТО может стать «тылом» для миротворцев в Украине: итоги встречи в Брюсселе

Делегации Украины и стран НАТО в Брюсселе обсудили членство Украины в Альянсе и возможные гарантии безопасности.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе завершилась очередная встреча делегации Межпарламентского совета Украина—НАТО (UNIC). Мероприятие является традиционным форматом межпарламентского сотрудничества Украины и стран Альянса, который действует с 1998 года и служит площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества, поддержки и евроатлантической безопасности.

Заседание Межпарламентского совета Украина—НАТО прошло под сопредседательством главы украинской парламентской делегации, первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко. К участию в мероприятии присоединился Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Во время заседания представители украинской делегации подняли вопрос членства Украины в НАТО. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что тема вступления Украины в Альянс должна оставаться на повестке дня и не может решаться без участия Украины и государств — членов НАТО.

Выступая в ходе обсуждений, Марк Рютте подчеркнул роль парламентов в обеспечении устойчивой поддержки Украины со стороны Альянса. По его словам, парламентарии имеют ключевое значение для принятия решений относительно помощи в сфере безопасности, усиления противовоздушной обороны, пополнения запасов и укрепления оборонно-промышленной базы стран НАТО.

Украинская парламентская делегация также провела отдельные встречи с Генеральным секретарем НАТО, а также с послами и военными представителями государств — членов Альянса. Отдельное внимание во время пребывания в Брюсселе было уделено обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что в Альянсе не возражают против возможности направления войск отдельных стран-членов в Украину как элемента будущих гарантий безопасности. По его словам, этот вопрос обсуждался с Марком Рютте во время заседания. Чернев отметил, что такая позиция свидетельствует о готовности НАТО выступать тылом и поддержкой для возможного миротворческого контингента западных государств в Украине при условии согласия США.

«В частности, об этом говорили с генсеком Марком Рютте во время заседания Межпарламентского совета Украина — НАТО в штаб-квартире Альянса. Для нас это хорошая новость, которая свидетельствует о том, что НАТО может стать тылом и поддержкой для возможного миротворческого контингента западных государств в Украине. Конечно, при согласии США, над чем мы и работаем. Также Марк Рютте заверил, что НАТО поддерживало Украину, поддерживает и будет поддерживать в дальнейшем несмотря ни на что», — отметил он.

Иванна Климпуш-Цинцадзе также обратила внимание на широкую представленность делегаций стран — членов Альянса, подчеркнув, что это подтверждает важность данного формата для парламентариев НАТО, которые стремятся не только выразить поддержку Украине, но и получить информацию непосредственно от украинской стороны относительно дальнейших шагов и приоритетов.

