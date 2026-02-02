НАТО може стати «тилом» для миротворців в Україні: підсумки зустрічі у Брюсселі

Делегації України та країн НАТО в Брюсселі обговорили членство України в Альянсі та можливі безпекові гарантії.

штаб-квартирі НАТО у Брюсселі завершилася цьогорічна зустріч делегації Міжпарламентської ради Україна—НАТО (UNIC). Захід є традиційним форматом міжпарламентської співпраці України та країн Альянсу, який діє з 1998 року і слугує майданчиком для обговорення питань співпраці, підтримки та євроатлантичної безпеки.

Засідання Міжпарламентської ради Україна—НАТО відбулося за співголовуванням голови української парламентської делегації, першого заступника Голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка. До участі в заході долучився Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Під час засідання представники української делегації порушили питання членства України в НАТО. Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що тема вступу України до Альянсу має залишатися на порядку денному й не може вирішуватися без участі України та держав-членів НАТО.

Виступаючи під час обговорень, Марк Рютте підкреслив роль парламентів у забезпеченні сталої підтримки України з боку Альянсу. За його словами, парламентарі мають ключове значення для ухвалення рішень щодо безпекової допомоги, посилення протиповітряної оборони, поповнення запасів та зміцнення оборонно-промислової бази країн НАТО.

Українська парламентська делегація також провела окремі зустрічі з Генеральним секретарем НАТО, а також із послами та військовими представниками держав-членів Альянсу. Окрему увагу під час перебування в Брюсселі було приділено обговоренню можливих гарантій безпеки для України.

Голова делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що в Альянсі не заперечують проти можливості направлення військ окремих країн-членів до України як елементу майбутніх гарантій безпеки. За його словами, це питання обговорювалося з Марком Рютте під час засідання. Чернєв зазначив, що така позиція свідчить про готовність НАТО виступати тилом і підтримкою для можливого миротворчого контингенту західних держав в Україні за умови згоди США.

«Зокрема про це говорили з Генсеком Марком Рютте під час засідання Міжпарламентської Ради Україна — НАТО в штаб-квартирі Альянсу. Для нас це хороша новина, яка свідчить про те, що НАТО може стати тилом та підтримкою для можливого миротворчого контингенту західних держав в Україні. Звісно зі згоди США, над чим ми і працюємо. Також Марк Рютте запевнив, що НАТО підтримувало Україну, підтримує і буде підтримувати надалі незважаючи ні на що», — зазначив він.

Іванна Климпуш-Цинцадзе також звернула увагу на широку представленість делегацій країн-членів Альянсу, наголосивши, що це підтверджує важливість цього формату для парламентарів НАТО, які прагнуть не лише висловити підтримку Україні, а й отримати інформацію безпосередньо від української сторони щодо подальших кроків і пріоритетів.

