Польские железные дороги проводят проверку из-за работника, который поддержал атаку России на поезд в Харьковской области

Фото: Polsat News

Оператор польских железных дорог PKP Polskie Linie Kolejowe объявил служебную проверку в отношении своего сотрудника, который выразил поддержку российской атаке на поезд в Харьковской области.

Как сообщает Polsat News, работник оставил в открытом доступе комментарий «Слава россии» под материалом о нападении на украинский поезд. Пользователи соцсетей идентифицировали его как сотрудника польской железнодорожной компании.

В ответ на критику компания заявила, что начала внутреннее расследование. «Мы не принимаем контент или поведение, противоречащие законодательству, этическим принципам и интересам общественной безопасности. Безопасность железнодорожной инфраструктуры и пассажиров остается нашим абсолютным приоритетом. Любые сигналы, которые могут ее подорвать, рассматриваются с должной серьезностью», — подчеркнули в PKP Polskie Linie Kolejowe.

Как ранее сообщалось, российские войска ударными дронами атаковали пассажирский поезд в Харьковской области.

