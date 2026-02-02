Польські залізниці проводять перевірку через працівника, який підтримав атаку Росії на потяг на Харківщині

Компанія PKP Polskie Linie Kolejowe запустила внутрішнє розслідування після публічного коментаря співробітника – «Слава росії».

Фото: Polsat News

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оператор польських залізниць PKP Polskie Linie Kolejowe оголосив службову перевірку щодо свого співробітника, який висловив підтримку російській атаці на потяг у Харківській області.

Як повідомляє Polsat News, працівник залишив у відкритому доступі коментар «Слава росії» під матеріалом про напад на український потяг. Користувачі соцмереж ідентифікували його як співробітника польської залізничної компанії.

У відповіді на критику компанія заявила, що розпочала внутрішнє розслідування. «Ми не приймаємо контент або поведінку, що суперечать законодавству, етичним принципам та інтересам громадської безпеки. Безпека залізничної інфраструктури та пасажирів залишається нашим абсолютним пріоритетом. Будь-які сигнали, які можуть її підірвати, розглядаються з належною серйозністю», — наголосили у PKP Polskie Linie Kolejowe.

Як раніше повідомлялося, російські війська ударними дронами атакували пасажирський потяг у Харківській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.