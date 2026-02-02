  1. В Україні
  2. / У світі

Польські залізниці проводять перевірку через працівника, який підтримав атаку Росії на потяг на Харківщині

07:54, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанія PKP Polskie Linie Kolejowe запустила внутрішнє розслідування після публічного коментаря співробітника – «Слава росії».
Польські залізниці проводять перевірку через працівника, який підтримав атаку Росії на потяг на Харківщині
Фото: Polsat News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оператор польських залізниць PKP Polskie Linie Kolejowe оголосив службову перевірку щодо свого співробітника, який висловив підтримку російській атаці на потяг у Харківській області.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляє Polsat News, працівник залишив у відкритому доступі коментар «Слава росії» під матеріалом про напад на український потяг. Користувачі соцмереж ідентифікували його як співробітника польської залізничної компанії.

У відповіді на критику компанія заявила, що розпочала внутрішнє розслідування. «Ми не приймаємо контент або поведінку, що суперечать законодавству, етичним принципам та інтересам громадської безпеки. Безпека залізничної інфраструктури та пасажирів залишається нашим абсолютним пріоритетом. Будь-які сигнали, які можуть її підірвати, розглядаються з належною серйозністю», — наголосили у PKP Polskie Linie Kolejowe.

Як раніше повідомлялося, російські війська ударними дронами атакували пасажирський потяг у Харківській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща росія Україна Харків війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Аліменти і межі проваджень: суд у Миколаївській області не врахував переказ боржника у новому рішенні

Суд підкреслив, що платіж не може бути зарахований поза межами чинних на момент його здійснення проваджень.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]