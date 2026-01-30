Прекращение гражданства РФ без консульства — правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд защитил право лица на украинский паспорт путем подачи декларации, признав разрыв дипломатических отношений с РФ причиной, не зависящей от лица.

С началом полномасштабного вторжения тысячи новых украинцев столкнулись с проблемой официального подтверждения статуса гражданина Украины. На пути к получению украинского паспорта — множество препятствий, и особенно сложным является процесс для тех лиц, которым предварительно необходимо отказаться от паспорта гражданина РФ. Как показывает практика, миграционная служба не принимает от таких лиц декларации об отказе от иностранного гражданства в то время, когда лицо не имеет возможности прекратить гражданство путем обращения в дипломатические представительства РФ.

Постановлением от 26.01.2026 № 140/34075/23 Верховный Суд разрешил вопрос отказа от паспорта РФ в условиях, когда консульства не работают.

Истец по решению миграционной службы приобрел гражданство Украины с последующим оформлением временного удостоверения гражданина Украины. Более того, согласно удостоверению истец встал на воинский учет как призывник. Истец обращался в посольство РФ в Украине до полномасштабного вторжения, а после — в консульства в Польше, Словакии, Румынии и Молдове. Однако учреждения либо отказывали в рассмотрении заявления о прекращении гражданства, либо просто игнорировали обращения. ГМС, в свою очередь, отказала в принятии декларации об отказе от гражданства из-за отсутствия официального подтверждения от РФ о принятии документов к рассмотрению.

Закон № 2235-III «О гражданстве Украины» предусматривает возможность приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению при условии выполнения лицом обязанности прекратить иностранное гражданство, и только тогда такое лицо имеет право получить паспорт Украины.

При этом в Украине отсутствует правовое регулирование относительно определения дальнейшего правового статуса лица, срок действия временного удостоверения гражданина Украины которого истекает в силу отсутствия доступа к консульству РФ.

В связи с этим Верховный Суд сформулировал основные правовые позиции:

- Государство обязано предотвратить ситуацию, при которой права лица становятся нереализуемыми из-за отсутствия работы консульств РФ. Правовой статус лица не может изменяться «внезапно и непредсказуемо».

- Разрыв дипломатических отношений и военная агрессия являются объективными обстоятельствами, которые делают получение справок невозможным по причинам, не зависящим от лица.

- Электронная переписка с консульствами РФ в третьих странах является достаточным доказательством «активных действий» лица, направленных на выход из российского гражданства. Даже неверифицированные скриншоты переписки имеют доказательственную силу.

- Решение органа власти должно быть обоснованным и учитывать неблагоприятные последствия для лица. Отказ миграционной службы фактически делает лицо «апатридом» (лицом без гражданства).

Таким образом, прекращение деятельности посольства и консульств РФ в Украине не требует официального признания и дополнительного доказывания со стороны истца причины неполучения документа о прекращении иностранного гражданства.

Верховный Суд дал зеленый свет гражданам, которые из-за войны не могут прекратить гражданство в РФ. Для получения паспорта Украины будет необходимо подать декларацию о прекращении в ГМС и подтвердить активные действия по попыткам «прекратить» российский паспорт. Адвокатам стоит взять на заметку: даже если скриншоты электронной переписки с консульствами РФ не соответствуют строгим требованиям закона «Об электронных документах», они все равно считаются доказательствами «активных действий» истца.

