Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

08:00, 30 січня 2026
Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.
Фото: Getty Images
З початком повномасштабного вторгнення тисячі нових українців стикнулися з проблемою офіційного підтвердження статусу громадянина України. На шляху до отримання ураїнського паспорта безліч перешкод, і особливо складний процес для тих осіб, яким попередньо необхідно відмовитися від паспорту громадянина РФ. Як показує практика, міграційна служба не приймає від таких осіб декларації про відмову від іноземного громадянства, в той час, коли особа не має можливості припинити громадянство шляхом звернення до дипломатичних представництв РФ.

Постановою від 26.01.2026 № 140/34075/23 Верховний Суд розв’язав питання відмови від паспорта РФ в умовах, коли консульства не працюють.

Позивач за рішенням міграційної служби набув громадянство України з подальшим оформленням тимчасового посвідчення громадянина України. Ба більше, відповідно до посвідчення позивач став на військовий облік, як призовник. Позивач звертався до посольства РФ в Україні до повномасштабного вторгнення, а після — до консульств у Польщі, Словаччині, Румунії та Молдові. Проте установи, або відмовляли у розгляді заяви про припинення громадянства, або просто ігнорували звернення. ДМС, в свою чергу відмовила у прийнятті декларації про відмову від громадянства, через відсутність офіційного підтвердження від РФ про прийняття документів до розгляду.

Закон N 2235-III Про громадянство України передбачає можливість набуття громадянства України за територіальним походженням, за умови виконання ним обов'язку припинити іноземне громадянство, і тільки тоді така особа має право отримати паспорт України.

Проте в Україні відсутнє правове регулювання щодо визначення подальшого правового статусу особи, термін дії тимчасового посвідчення громадянина України якого завершується в силу відсутності доступу до консульства РФ.

Тож Верховний Суд сформулював основні правові позиції:

- Держава зобов’язана запобігти ситуації, коли права особи стають нереалізованими через відсутність роботи консульств РФ. Правовий статус особи не може змінюватися «раптово і непередбачено».

- Розірвання дипломатичних відносин та воєнна агресія є об’єктивними обставинами, які роблять отримання довідок неможливим з незалежних від особи причин.

- Емейл-листування з консульствами РФ у третіх країнах є достатнім доказом «активних дій» особи, спрямованих на вихід із російського громадянства. Навіть неверіфіковані скриншоти листування мають доказову силу.

- Рішення органу влади має бути обґрунтованим і враховувати несприятливі наслідки для особи. Відмова міграційної служби фактично робить особу «апатридом» (особою без громадянства).

Таким чином, припинення діяльності посольства та консульства РФ в Україні не потребує офіційного визнання та додаткового доведення з боку позивача причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства.

Верховний Суд дав зелене світло громадянам, які через війну не можуть припинити громадянство в РФ. Для отримання паспорта України буде необхідно подання декларації про припинення до ДМС, і підтвердження активних дій щодо спроб «припинити» російський паспорт. Адвокатам варто взяти на замітку - навіть якщо скриншоти електронної переписки с консульствами РФ не відповідають суворим вимогам закону «Про електронні документи», вони всеодно вважаються доказами «активних дій» позивача.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
