  1. Фото
  2. / В Украине

Депутату Береговского райсовета с «золотым домом» сообщили о подозрении — НАПК, фото

13:38, 26 января 2026
Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Береговского районного совета в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации на 8,3 млн грн и легализации доходов, полученных преступным путем.
Закарпатская областная прокуратура, в частности по материалам полной проверки декларации за 2022 год, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, сообщила о подозрении депутату Береговского районного совета. Ему инкриминируют подачу заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму 8,3 млн грн, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.

Как установило НАПК в ходе полной проверки, в декларации депутата не был указан автомобиль Ford Mustang, находившийся в совместной собственности супругов. Кроме того, мужчина не задекларировал получение 3,75 млн грн на приобретение автомобиля Mercedes-Benz S-Class, расходы на его покупку и доход от последующей продажи. По данным агентства, автомобиль был приобретен в октябре 2022 года за 3,75 млн грн и уже через несколько дней продан за 770 тыс. грн, однако эти финансовые операции в декларации отсутствуют.

Также проверка не подтвердила законность происхождения наличных средств в размере 180 тыс. долларов США, 45 тыс. евро и 1,5 млн грн, а также наличие ювелирных изделий ориентировочной стоимостью 4,5 млн грн.

В то же время официальные доходы декларанта за более чем 20 лет, в том числе от предпринимательской деятельности, составили менее 227 тыс. грн.

По результатам проверки депутату инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию, а также легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

