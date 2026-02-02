  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

08:00, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.
Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрирован проект закона №14407, который предлагает внести изменения в статью 287 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Законопроект предусматривает возможность кассационного обжалования постановлений суда апелляционной инстанции относительно отсрочки или рассрочки исполнения решений.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В пояснительной записке говорится, что согласно седьмой части статьи 331 Хозяйственного процессуального кодекса Украины постановление об отсрочке или рассрочке исполнения судебного решения, установлении или изменении способа или порядка его исполнения, а также об отказе в совершении таких действий может быть обжаловано. Однако закон не уточняет, в каком порядке и в какой суд можно подавать жалобу — указана лишь общая возможность обжалования.

Согласно действующей редакции закона невозможно обжаловать решение местного хозяйственного суда и постановление апелляционного суда, если речь идет об отказе в удовлетворении заявления об отсрочке или рассрочке исполнения решения в Кассационный суд.

По словам авторов законопроекта, это создает юридическую неопределенность и ограничивает право граждан на судебную защиту, гарантированное статьей 55 Конституции Украины.

Поэтому проектом закона предлагается внести изменения в пункт 3 части первой статьи 287 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которыми предусматривается, что лица, не принимавшие участия в рассмотрении дела, также имеют право подать кассационную жалобу на постановления апелляционного суда относительно отсрочки или рассрочки исполнения судебного решения.

По словам авторов, предложенные изменения устраняют юридическую неопределенность норм действующего процессуального законодательства Украины и способствуют эффективной реализации права граждан на судебную защиту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

решение суда отсрочка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Что делают алименты в проекте нового Гражданского кодекса и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Парковочные льготы для водителей с инвалидностью станут доступны только при наличии распознавательного знака

Водители с инвалидностью и те, кто перевозит пассажиров с инвалидностью, получат новые правила пользования парковками.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]