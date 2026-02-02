Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрирован проект закона №14407, который предлагает внести изменения в статью 287 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Законопроект предусматривает возможность кассационного обжалования постановлений суда апелляционной инстанции относительно отсрочки или рассрочки исполнения решений.

В пояснительной записке говорится, что согласно седьмой части статьи 331 Хозяйственного процессуального кодекса Украины постановление об отсрочке или рассрочке исполнения судебного решения, установлении или изменении способа или порядка его исполнения, а также об отказе в совершении таких действий может быть обжаловано. Однако закон не уточняет, в каком порядке и в какой суд можно подавать жалобу — указана лишь общая возможность обжалования.

Согласно действующей редакции закона невозможно обжаловать решение местного хозяйственного суда и постановление апелляционного суда, если речь идет об отказе в удовлетворении заявления об отсрочке или рассрочке исполнения решения в Кассационный суд.

По словам авторов законопроекта, это создает юридическую неопределенность и ограничивает право граждан на судебную защиту, гарантированное статьей 55 Конституции Украины.

Поэтому проектом закона предлагается внести изменения в пункт 3 части первой статьи 287 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которыми предусматривается, что лица, не принимавшие участия в рассмотрении дела, также имеют право подать кассационную жалобу на постановления апелляционного суда относительно отсрочки или рассрочки исполнения судебного решения.

По словам авторов, предложенные изменения устраняют юридическую неопределенность норм действующего процессуального законодательства Украины и способствуют эффективной реализации права граждан на судебную защиту.

