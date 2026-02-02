Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

На сайті Верховної Ради України зареєстровано проєкт закону №14407, який пропонує внести зміни до статті 287 Господарського процесуального кодексу України. Законопроєкт передбачає встановлення можливості касаційного оскарження ухвал суду апеляційної інстанції щодо відстрочки або розстрочки виконання рішень.

У пояснювальній записці йдеться, що згідно з частиною сьомою статті 331 Господарського процесуального кодексу України, ухвала про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення, встановлення або зміну способу чи порядку його виконання, а також відмову у таких діях, може бути оскаржена. Проте закон не пояснює, у якому порядку та до якого суду можна подавати скаргу – зазначається лише загальна можливість оскарження.

Відповідно до поточної редакції закону неможливо оскаржити рішення місцевого господарського суду та ухвалу апеляційного суду, якщо йдеться про відмову у задоволенні заяви про відстрочку або розстрочку виконання рішення до Касаційного суду.

За словами авторів законопроєкту, це створює юридичну невизначеність і обмежує право громадян на судовий захист, гарантоване статтею 55 Конституції України.

Тому проєктом закону пропонується внести зміни до пункту 3 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, якими передбачається встановити, що особи, які не брали участі у розгляді справи, також мають право подати касаційну скаргу на ухвали апеляційного суду щодо відстрочки або розстрочки виконання судового рішення.

За словами авторів, запропоновані зміни усувають юридичні невизначеності норм чинного процесуального законодавства України та сприяють ефективній реалізації права громадян на судовий захист.

