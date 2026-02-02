  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

08:00, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.
Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Верховної Ради України зареєстровано проєкт закону №14407, який пропонує внести зміни до статті 287 Господарського процесуального кодексу України. Законопроєкт передбачає встановлення можливості касаційного оскарження ухвал суду апеляційної інстанції щодо відстрочки або розстрочки виконання рішень.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У пояснювальній записці йдеться, що згідно з частиною сьомою статті 331 Господарського процесуального кодексу України, ухвала про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення, встановлення або зміну способу чи порядку його виконання, а також відмову у таких діях, може бути оскаржена. Проте закон не пояснює, у якому порядку та до якого суду можна подавати скаргу – зазначається лише загальна можливість оскарження.

Відповідно до поточної редакції закону неможливо оскаржити рішення місцевого господарського суду та ухвалу апеляційного суду, якщо йдеться про відмову у задоволенні заяви про відстрочку або розстрочку виконання рішення до Касаційного суду.

За словами авторів законопроєкту, це створює юридичну невизначеність і обмежує право громадян на судовий захист, гарантоване статтею 55 Конституції України.

Тому проєктом закону пропонується внести зміни до пункту 3 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, якими передбачається встановити, що особи, які не брали участі у розгляді справи, також мають право подати касаційну скаргу на ухвали апеляційного суду щодо відстрочки або розстрочки виконання судового рішення.

За словами авторів, запропоновані зміни усувають юридичні невизначеності норм чинного процесуального законодавства України та сприяють ефективній реалізації права громадян на судовий захист.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рішення суду відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Аліменти і межі проваджень: суд у Миколаївській області не врахував переказ боржника у новому рішенні

Суд підкреслив, що платіж не може бути зарахований поза межами чинних на момент його здійснення проваджень.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]