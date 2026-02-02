Военнообязанных с действующей отсрочкой либо находящихся в процессе бронирования нельзя направлять на ВВК — апелляционный суд

Второй апелляционный админсуд отменил штраф ТЦК в размере 25 500 грн, признав отсутствие обязанности проходить медицинский осмотр.

Второй апелляционный административный суд отменил штраф в размере 25 500 грн, наложенный территориальным центром комплектования на военнообязанного за якобы отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Суд пришел к выводу, что лица, имеющие действующую отсрочку от призыва либо находящиеся в процессе ее оформления (в частности бронирования), не подлежат направлению на медицинский осмотр, а также что орган ТЦК нарушил процедуру рассмотрения дела об административном правонарушении.

Обстоятельства дела №643/12121/25

Военнообязанный обратился в суд с требованием отменить постановление ТЦК о привлечении его к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУпАП. Основанием для штрафа стал зафиксированный отказ от прохождения ВВК в апреле 2025 года в условиях военного положения.

ТЦК считал, что истец нарушил требования законодательства о мобилизации, поскольку не прибыл для медицинского осмотра по повестке. Суд первой инстанции поддержал эту позицию и отказал в удовлетворении иска.

В апелляционной жалобе истец указал, что на момент вызова имел действующую отсрочку от мобилизации (бронирование), подтвержденную данными из электронного военно-учетного документа (Резерв+), а следовательно не подлежал направлению на ВВК. Кроме того, он указал на процессуальные нарушения при рассмотрении административного дела, в частности — ненадлежащее уведомление об изменении даты его рассмотрения.

Правовая оценка апелляционного суда

Коллегия судей детально проанализировала нормы законодательства о воинской обязанности, мобилизации и административной ответственности и пришла к двум ключевым выводам.

1. Направление на ВВК при наличии отсрочки является противоправным

Суд обратил внимание на пункт 63 Порядка проведения призыва во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560. Данная норма прямо предусматривает, что: военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва не завершился, на медицинский осмотр не направляются, за исключением случаев добровольного желания либо заключения контракта.

Таким образом, апелляционный суд сделал обобщенный вывод: военнообязанные с действующей отсрочкой, а также те, кто находится в процессе ее оформления (в частности бронирования), не подлежат направлению на ВВК.

Данное обстоятельство должностные лица ТЦК не проверили и не учли, хотя оно имело решающее значение для оценки правомерности их действий.

2. Нарушена процедура рассмотрения дела об админправонарушении

Вторым самостоятельным аргументом для отмены штрафа стало нарушение процессуальных гарантий, предусмотренных КУпАП.

В протоколе об административном правонарушении была указана одна дата рассмотрения дела, однако фактически ее перенесли на другой день. При этом ТЦК не предоставил доказательств того, что истца надлежащим образом уведомили об изменении даты рассмотрения — ни под подпись, ни почтовым отправлением.

Апелляционный суд подчеркнул: при таких условиях нарушено право лица на участие в рассмотрении дела, предусмотренное статьей 268 КУпАП, а обязанность доказать правомерность своих действий возлагается именно на орган публичной власти.

Вывод суда

Поскольку ТЦК не доказал, что истец подлежал направлению на ВВК; не подтвердил надлежащее уведомление о рассмотрении дела; не установил наличие события и состава административного правонарушения, апелляционный суд признал постановление о наложении штрафа противоправным.

Производство по делу об административном правонарушении закрыто за отсутствием события и состава правонарушения.

Второй апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции, отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 25 500 грн, закрыл дело об административном правонарушении, взыскал с ТЦК в пользу истца 1514 грн судебного сбора.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

