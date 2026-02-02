  1. Публикации
Парковочные льготы для водителей с инвалидностью станут доступны только при наличии распознавательного знака

07:45, 2 февраля 2026
Водители с инвалидностью и те, кто перевозит пассажиров с инвалидностью, получат новые правила пользования парковками.
Парковочные льготы для водителей с инвалидностью станут доступны только при наличии распознавательного знака
В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №14411 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пользования преимуществами, предоставляемыми лицам с инвалидностью.

Согласно документу, право на бесплатную парковку и другие предусмотренные законом льготы будет действовать только при установке на автомобиле специального распознавательного знака «Лицо с инвалидностью».

Законопроект предлагает внести изменения в ряд законов Украины с целью четкого определения порядка пользования льготами водителями с инвалидностью и водителями, перевозящими лиц с инвалидностью.

В частности, часть шестая статьи 30 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» предлагается изложить в новой редакции, согласно которой владельцы специально оборудованных или выделенных площадок для парковки должны обеспечивать выделение мест для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью.

В соответствии с предлагаемыми изменениями определяется, что водители с инвалидностью и водители, перевозящие лиц с инвалидностью, в том числе на транспортных средствах предприятий, учреждений, организаций социальной сферы и общественных объединений, пользуются всеми льготами, предоставляемыми лицам с инвалидностью, только при установке на автомобиле распознавательного знака «Лицо с инвалидностью». При этом количество мест для бесплатной парковки должно составлять не менее 10% от общего числа, но не менее одного места, с соответствующим обозначением дорожными знаками или разметкой.

Кроме того, часть вторая статьи 16 Закона Украины «О дорожном движении» предлагается дополнить абзацем, согласно которому для пользования льготами водитель с инвалидностью или тот, кто перевозит лиц с инвалидностью, должен установить на автомобиле распознавательный знак «Лицо с инвалидностью» и иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность водителя или пассажира.

Также предлагается дополнить часть первую статьи 32 Закона Украины «О Национальной полиции» пунктом, который предусматривает, что полиция контролирует соблюдение льгот для лиц с инвалидностью в случае, если на транспортном средстве установлен распознавательный знак «Лицо с инвалидностью».

По оценке авторов, принятие проекта акта будет способствовать беспрепятственному доступу водителей с инвалидностью к парковочным местам, созданию лучших условий для социальной интеграции лиц с инвалидностью и повышению уровня защиты прав ветеранов, вернувшихся с войны и имеющих тяжелые травмы (рана) или заболевания, в том числе тех, кто получил статус «лицо с инвалидностью».

