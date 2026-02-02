Паркувальні пільги для водіїв з інвалідністю стануть доступні тільки з розпізнавальним знаком

Водії з інвалідністю та ті, хто перевозить пасажирів з інвалідністю, отримають нові правила користування парковками.

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт №14411 про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються особам з інвалідністю

Згідно з документом, право на безоплатне паркування та інші передбачені законом переваги буде діяти тільки за умови встановлення на авто спеціального розпізнавального знака «Особа з інвалідністю».

Законопроєктом пропонується внести зміни до низки законів України з метою чіткого визначення порядку користування перевагами водіями з інвалідністю та водіями, які перевозять осіб з інвалідністю.

Зокрема, частину шосту статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» пропонується викласти в новій редакції, згідно з якою власники спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування повинні забезпечувати виділення місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.

Відповідно до запропонованих змін визначається, що водії з інвалідністю та водії, які перевозять осіб з інвалідністю, зокрема на транспортних засобах підприємств, установ, організацій соціальної сфери та громадських об’єднань, користуються всіма перевагами, що надаються особам з інвалідністю, лише за умови встановлення на автомобілі розпізнавального знака «Особа з інвалідністю». Водночас, кількість місць для безоплатного паркування повинна становити не менше 10% від загальної кількості, але не менше одного місця, з відповідним позначенням дорожніми знаками або розміткою.

Крім того, частину другу статті 16 Закону України «Про дорожній рух» пропонується доповнити абзацом, відповідно до якого для користування перевагами водій з інвалідністю або той, хто перевозить осіб з інвалідністю, повинен встановити на автомобілі розпізнавальний знак «Особа з інвалідністю» та мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або пасажира.

Також пропонується доповнити частину першу статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» пунктом, який передбачає, що поліція контролює дотримання переваг осіб з інвалідністю у разі, якщо на транспортному засобі встановлено розпізнавальний знак «Особа з інвалідністю».

За оцінкою авторів, прийняття проєкту акта сприятиме безперешкодному доступу водіїв з інвалідністю до паркувальних місць, створенню кращих умов для соціальної інтеграції осіб з інвалідністю та підвищенню рівня захисту прав ветеранів, які повернулися з війни і мають тяжкі травми (поранення) або захворювання, зокрема тих, хто отримав статус «особа з інвалідністю».

