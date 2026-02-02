  1. В Украине

Можно ли добавить в приложении «Дія» загранпаспорт и путешествовать с ним – объяснение

07:36, 2 февраля 2026
Миграционная служба объяснила, в каких случаях электронный паспорт в приложении признается для пересечения границы.
В приложении «Дія» доступны биометрические и небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Эти документы могут использоваться в Украине наравне с ID-картой для подтверждения личности.

Миграционная служба Днепропетровской области отмечает, что пересекать границу с загранпаспортом в «Дії» возможно только в исключительном случае: если гражданин Украины прибыл в украинский пункт пропуска без физического паспорта, а имеет документ в приложении. В таком случае въезд на территорию Украины может быть разрешен индивидуально.

Во всех других ситуациях загранпаспорт в «Дії» не дает права на пересечение границы и не признается в качестве подтверждения личности в других странах.

