Чи можна додати у Дії закордонний паспорт і подорожувати з ним – пояснення

Міграційна служба пояснила, в яких випадках електронний паспорт у застосунку визнається для перетину кордону.

У застосунку «Дія» доступні біометричні та небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року. Ці документи можуть використовуватися в Україні на рівні з ID-карткою для підтвердження особи.

Міграційна служба Дніпропетровської області зазначає, що перетинати кордон із закордонним паспортом у «Дії» можливо лише у винятковому випадку: якщо громадянин України прибув до українського пункту пропуску без фізичного паспорта, а має документ у застосунку. У такому випадку в'їзд на територію України може бути дозволений індивідуально.

У всіх інших ситуаціях закордонний паспорт у «Дії» не дає права на перетин кордону та не визнається як підтвердження особи в інших країнах.

