  1. В мире

Социальные сети — только с 15 лет: в Турции готовят ограничения для детей

09:06, 2 февраля 2026
Детям до 15 лет хотят закрыть доступ к социальным сетям и разрешить только возрастные онлайн-игры.
В Турции планируют существенно ужесточить правила доступа детей к социальным сетям. Об этом сообщает TRT Haber.

Согласно готовящимся изменениям, дети в возрасте до 15 лет не смогут создавать аккаунты в соцсетях даже при наличии согласия родителей. Вместо этого им разрешат доступ только к играм, соответствующим их возрасту.

Такие шаги предусмотрены инициативой Министерства по делам семьи и социальных услуг, которое завершает работу над комплексными предложениями по защите детей от вредного влияния интернета.

Что именно предлагают изменить

Как следует из презентации, правительство планирует внести изменения в закон о регулировании онлайн-контента и борьбе с преступлениями, совершаемыми через интернет. Основной акцент — безопасность детей в цифровой среде и противодействие цифровой зависимости.

Среди ключевых предложений:

Возрастной порог для соцсетей — 15 лет. Дети, которым еще не исполнилось 15 лет, не смогут пользоваться социальными платформами независимо от согласия родителей.

Эффективная проверка возраста. Социальные сети обяжут внедрить надежные системы возрастной верификации, чтобы исключить возможность создания детских аккаунтов. Порядок и требования к таким системам планируется определить отдельными подзаконными актами.

Игры — без жесткого запрета, но с ограничениями. Общего возрастного ценза для онлайн-игр не предусматривается, однако планируется внедрить четкую возрастную классификацию. Дети будут иметь доступ только к играм, соответствующим их возрасту.

Родительский контроль. Платформы могут обязать интегрировать инструменты родительского надзора и управления детскими аккаунтами.

Жалобы и прозрачность. Соцсети должны обеспечить действенные электронные механизмы подачи жалоб на незаконный или вредный контент, а также отчитываться о мерах по недопущению доступа детей к платформам до установленного возраста.

Борьба с вводящей в заблуждение рекламой. Отдельно подчеркивается ответственность платформ за предотвращение манипулятивной и вводящей в заблуждение рекламы.

Международный опыт

Во время презентации также были приведены примеры других стран. В частности, отмечалось, что самые жесткие и комплексные подходы к безопасности детей в интернете сегодня применяются в Великобритании и Австралии.

Австралию назвали первой страной в мире, которая полностью запретила пользование социальными сетями для детей до 16 лет. В этой модели ответственность за возможный вред детям возложена непосредственно на платформы. За корпоративные нарушения с 2025 года там предусмотрены штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.

Подобные подходы, как отметили в Анкаре, в настоящее время активно обсуждаются также в Великобритании и США.

Ожидается, что после завершения подготовки законодательных изменений предложения будут вынесены на рассмотрение парламента.

