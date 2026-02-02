Соцмережі — лише з 15 років: у Туреччині готують обмеження для дітей

Дітям до 15 років хочуть закрити доступ до соцмереж і дозволити лише вікові онлайн-ігри.

У Туреччині планують суттєво посилити правила доступу дітей до соціальних мереж. Про це повідомляє TRT Haber.

Згідно з підготовлюваними змінами, діти віком до 15 років не зможуть створювати акаунти в соцмережах навіть за згодою батьків. Натомість їм дозволять доступ лише до ігор, що відповідають їхньому віку.

Такі кроки передбачені в ініціативі Міністерства у справах сім’ї та соціальних послуг, яке завершує роботу над комплексними пропозиціями щодо захисту дітей від шкідливого впливу інтернету.

Що саме пропонують змінити

Як випливає з презентації, уряд планує внести зміни до закону про регулювання онлайн-контенту та боротьбу зі злочинами, що вчиняються через інтернет. Основний акцент — безпека дітей у цифровому середовищі та протидія цифровій залежності.

Серед ключових пропозицій:

Віковий поріг для соцмереж — 15 років. Діти, яким ще не виповнилося 15, не зможуть користуватися соціальними платформами незалежно від згоди батьків.

Ефективна перевірка віку. Соціальні мережі зобов’яжуть упровадити надійні системи вікової верифікації, щоб унеможливити створення дитячих акаунтів. Порядок і вимоги до таких систем мають бути визначені окремими підзаконними актами.

Ігри — без жорсткої заборони, але з обмеженнями. Загального вікового цензу для онлайн-ігор не передбачають, однак планують запровадити чітке вікове рейтингування. Діти матимуть доступ лише до ігор, що відповідають їхньому віку.

Батьківський контроль. Платформи можуть зобов’язати інтегрувати інструменти батьківського нагляду та керування дитячими акаунтами.

Скарги та прозорість. Соцмережі повинні забезпечити дієві електронні механізми подання скарг на незаконний або шкідливий контент, а також звітувати про заходи з недопущення доступу дітей до платформ раніше встановленого віку.

Боротьба з оманливою рекламою. Окремо наголошується на відповідальності платформ за запобігання маніпулятивній та вводячій в оману рекламі.

Міжнародний досвід

Під час презентації також навели приклади інших країн. Зокрема, зазначалося, що найжорсткіші та найкомплексніші підходи до безпеки дітей в інтернеті нині застосовують у Великій Британії та Австралії.

Австралію назвали першою країною у світі, яка повністю заборонила користування соціальними мережами для дітей до 16 років. У цій моделі відповідальність за можливу шкоду для дітей покладено безпосередньо на платформи. За корпоративні порушення з 2025 року там передбачені штрафи до 49,5 млн австралійських доларів.

Подібні підходи, як зазначили в Анкарі, нині активно обговорюють також у Великій Британії та США.

Очікується, що після завершення підготовки законодавчих змін пропозиції винесуть на розгляд парламенту.

