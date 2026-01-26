Одесса борется с гололедицей: задействованы почти 1600 коммунальщиков, людям советуют оставаться дома, фото и видео

Утром на дорогах гололедица и туман, видимость понижена.

Фото: Odessa Online

В Одессе после ночного снега с дождем и заморозков дороги и тротуары превратились в сплошной каток. Коммунальщики с утра работают в усиленном режиме, чтобы очистить город и сделать передвижение безопасным для водителей и пешеходов.

В ОВА отметили, что с 5 часов утра на улицах задействовано 49 единиц техники КП «Городские дороги», а также более 1600 работников коммунальных предприятий. Уже использовано 502 тонн песчано-солевой смеси для обработки дорожного покрытия.

Особое внимание уделено спускам, подъемам, основным магистралям, остановкам общественного транспорта, придомовым территориям, тротуарам, подходам к бюветам и общественным туалетам. Работы продолжаются во всех районах города.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 26 января ожидаются порывы юго-восточного ветра 15–20 м/с, а также туман с видимостью 200–500 метров.

Объявлен желтый уровень опасных метеорологических явлений, напоминают в патрульной полиции Одесской области.

Всех участников дорожного движения призывают быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и ​​использовать световозвращающие элементы для собственной безопасности. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуют по возможности оставаться дома.

В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номерам 102 или 112.

