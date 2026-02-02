Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Суд в Братске рассмотрел жалобу мужчины, который пытался доказать, что его платёж в размере 65 тысяч гривен должен быть учтен исключительно на погашение алиментов для бывшей жены. Суд установил, что перечисленные средства были распределены между двумя действующими производствами и не могут быть учтены в новом решении.

Два производства – один платеж: как распределены средства

Братский районный суд Николаевской области рассмотрел жалобу на бездействие государственного исполнителя в исполнительном производстве, возникшем на основании решения по делу №471/645/22 о взыскании алиментов.

Жалоба была подана должником на действия главного государственного исполнителя Второго отдела государственной исполнительной службы в Вознесенском районе Николаевской области Южного межрегионального управления Министерстваю стиции (г. Одесса). Должник настаивал на том, что его средства в размере 65 тысяч грн, уплаченные 2 февраля 2023 года, необходимо перечислить на погашение задолженности по уплате алиментов на содержание бывшей жены. По его мнению, именно этим платежом обязательство было исполнено, а потому дальнейшее начисление задолженности является неправомерным.

Ситуация осложнялась тем, что на момент осуществления данного платежа существовали два исполнительных производства. Первое было открыто 27 июля 2022 года относительно взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. А второе – 5 января 2023 года: на основании заочного решения суда от 10 ноября 2022 года о взыскании алиментов на содержание жены в размере 1/4 всех видов дохода плательщика. Именно в рамках этого производства должник и осуществил платёж.

Государственный исполнитель распределил средства между двумя производствами: 21408,56 грн было зачислено на производство относительно содержания ребёнка, а 43346,44 грн – на производство относительно содержания жены. Однако 2 марта 2023 года производство относительно содержания жены было завершено – в связи с отменой заочного решения суда.

19 апреля 2023 года суд вынес новое решение, определив размер алиментов на жену – в доле 1/10 доходов плательщика. На основании этого решения 26 августа 2024 года было открыто ещё одно исполнительное производство. По состоянию на 4 сентября 2025 года по этому производству существовала задолженность в размере 62485,70 грн.

Должник настаивал, что его платёж в феврале 2023 года не обходимо учесть именно в этом новом производстве, ведь он был осуществлён во исполнение решения о содержании жены. Именно поэтому мужчина неоднократно обращался в отдел государственной исполнительной службы с заявлениями о перерасчёте. Однако получил ответ-отказ: средства были распределены в соответствии с действующими на тот момент производствами и потому не могут быть перенесены на другой счёт.

Исследовав материалы дела, суд установил: платёж в размере 65 тысяч гривен был осуществлён до открытия нового производства, а потому у государственного исполнителя не было правових оснований для его зачисления в счет задолженности по другому исполнительному документу. Кроме того, должник не оспаривал действия исполнителя относительно распределения средств в момент их осуществления и не заявлял о фактическом исполнении решения после пересмотра заочного решения суда.

Принцип формальной определенности: отказ в жалобе

В своем определении суд сослался на статью 447 ГПК Украины, которая предоставляет сторонам исполнительного производства право обращаться в суд с жалобой на решения, действияили бездействие государственного исполнителя. Также были учтены положення Конституции Украины об обязательности судебных решений и статья 18 ГПК Украины, закрепляющая их общеобязательность.

«В соответствии с частями первой, третьей, четвёртой, шестой, восьмой статьи 71 ЗаконаУкраины «Об исполнительном производстве» порядок взыскания алиментов определяется законом. Исполнитель взыскивает с должника алименты в размере, определённом исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного размера, предусмотренного СК Украины. Определение суммы задолженности по уплате алиментов, присуждённых как доля от заработка (дохода), определяется исполнителем в порядке, установленном СК Украины. Исполнитель обязан исчислять раз мер задолженности по уплате алиментов ежемесячно», – подчеркнул суд первой инстанции.

Также суд обратил внимание на то, что на момент осуществления платежа существовали два производства, и государственныйисполнительдействовал в пределахсвоихполномочий, распределивсредствамежду ними. Послезакрытияпроизводстваотносительносодержанияжены в марте 2023 годасредства, которыебылизачислены на него, не могли бытьперенесены на другоепроизводство, открытиекоторогопроизошлолишь в августе 2024 года.

«Государственным исполнителем было осуществлёно распределение уплаченных средств на два исполнительных производства, открытых по состоянию на 02.02.2023 года – 21408,56 грн на ВП 69489138; 43346,44 грн на ВП 70653593. 02.03.2023 года постановленим государственного исполнителя ВП 70653593 было завершено в связи с отменой заочного решения суда, согласно п. 5 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Об исполнительном производстве». 26.08.2024 года было открыто исполнительное производство 75904725 по исполнению решения суда о взыскании алиментов в размере 1/10 части всех видов доходов. Уплата средств в размере 65000 грн состоялась до открытия исполнительного производства 75904725, следовательно у государственного исполнителя отсутствуют основания для зачисления указанных средств в счет задолженности по уплате алиментов на жену», – констатировал суд.

Кроме того, после пересмотра заочного решениясуда по делу о взыскании алиментов на бывшую жену мужчина не оспаривал действия государственного исполнителя относительно распределения средств между двумя исполнительными производствами. При таких обстоятельствах суд постановил: в удовлетворении жалобы на бездействие государственного исполнителя – отказать.

Отсутствие правовых оснований для переноса средств на другое исполнительное производство обусловлено принципом формальной определённости исполнительных документов и обязательностью исполнения судебных решений в пределах конкретного производства. Поскольку должник не оспорил действия исполнителя по распределению средств в момент их осуществления и не доказал фактическое исполнение решения после пересмотра заочного решения суда, жалоба на бездействие государственного исполнителя была обоснованно оставлена без удовлетворения.

Автор: Валентин Коваль

